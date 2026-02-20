Prima pagină » Off the record » OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu

OFF The Record. Ce ar schimba în justiție fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu

Fostul șef al CSM, Bogdan Mateescu, a declarat că unul dintre lucrurile pe care le-ar schimba în justiție este separarea judecătorilor de procurori în cadrul sistemului.
Nițu Maria
20 feb. 2026, 15:16, Justiţie

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a vorbit vineri, la emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX, despre ce ar schimba în justiție dacă ar putea.

El a declarat că separarea evidentă între judecători și procurori este foarte importantă pentru ca o justiție să funcționeze în limite bune.

„Primul lucru pe care l-aș face ar fi, într-adevăr, separarea judecătorilor de procurori prin perspectiva carierei și întărirea statutului judecătorilor. Este esențială această modificare de separare, din perspectiva legii.”, a spus Bogdan Mateescu.

Bogdan Mateescu a mai spus că ar fi nevoie și de modificări legislative pentru a reduce volumul de dosare și a lăsa judecătorilor de rezolvat doar cazurile importante.

„Aș modifica mai multe acte normative, nu numai legile justiției, astfel încât să ajungă la judecători doar dosare cu miză și care trebuie, nu tot felul de reclamații lipsite de valoare.”, a afirmat Mateescu.

El a declarat la OFF The Record că aceste schimbări ar permite judecătorilor să își exercite munca în condiții mai bune: „Aș norma activitatea ca judecătorii să poată trăi și ei în societate și să se poată dedica muncii și aș menține caldă și activă conștiința aceea a dreptății, dar bazată pe probe și nu pe fond emoțional.”

