Prima pagină » Justiţie » Judecătorul Mateescu: „Jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”

Judecătorul Mateescu: „Jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că întreaga dezbatere publică despre pensiile magistraților a fost un pretext politic.
Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”
Mateescu: „Mulți colegi nu ajung să se bucure de pensie. Se sting din cauza stresului”
Un tânăr din Sibiu a furat o mașină în ajunul Revelionului și s-a plimbat două luni până să fie prins
Un tânăr din Sibiu a furat o mașină în ajunul Revelionului și s-a plimbat două luni până să fie prins
Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul prins
Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul prins
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 13:33, Justiţie

Invitat la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, el a afirmat că problema putea fi rezolvată rapid, fără scandal.

„Acest jalon putea fi reglat în 5 minute, prin punerea în acord a legii privind impozitarea pensiilor de serviciu cu decizia Curții Constituționale”, a spus Mateescu.

Referitor la istoricul problemei, judecătorul a explicat că pensiile magistraților fuseseră deja reglementate prin legea din 2023. Pensia nu mai depășea salariul, vârsta de pensionare fusese mărită, anomaliile eliminate.

Curtea Constituțională a invalidat însă impozitarea pensiilor de serviciu, redeschizând jalonul din PNRR.

Întrebat de ce nu s-a rezolvat rapid, Mateescu a fost direct: „Între timp au venit niște alegeri și cineva s-a găsit cu acest cartof fierbinte”.

A adăugat că redeschiderea dezbaterii a servit unui scop precis – demonizarea magistraților în fața opiniei publice și mutarea atenției de la problemele reale ale societății.

„A fost cu succes această operație de demonizare. Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare, fără să-și dea seama că în acest mod se slăbește statutul judecătorului”, a conchis el.

Mateescu a mers mai departe și a descris mecanismul prin care, în opinia sa, clasa politică a exploatat nemulțumirile populației.

„Foarte mulți oameni spun că au sărăcit, că banii nu le ajung, că nu au apă de băut, că mor de frig în apartamente, că nu le ajung banii de medicamente”, a spus el.

În loc ca această nemulțumire să fie îndreptată spre cauzele reale, a continuat judecătorul, ea a fost redirecționată spre magistrați, prezentați drept îmbuibați care blochează fondurile europene.

„S-a profitat de naivitatea unei părți din societate pentru a-i muta nemulțumirea din zona propriului nivel de trai în zona disciplinării magistraților”, a afirmat Mateescu.

„Nu suntem nici îmbuibați, nu suntem nici consumatorii banului public. Suntem putere în stat și suntem ultimul bastion în apărarea drepturilor și libertăților”.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
600 lei în plus la pensie pentru acești 1.000.000 de pensionari din România, în 2026
CSID
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor