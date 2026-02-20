Judecătorul Mateescu: „Jalonul pensiilor magistraților putea fi reglat în 5 minute”

Invitat la emisiunea OFF The Record, cu Sorina Matei, el a afirmat că problema putea fi rezolvată rapid, fără scandal.

„Acest jalon putea fi reglat în 5 minute, prin punerea în acord a legii privind impozitarea pensiilor de serviciu cu decizia Curții Constituționale”, a spus Mateescu.

Referitor la istoricul problemei, judecătorul a explicat că pensiile magistraților fuseseră deja reglementate prin legea din 2023. Pensia nu mai depășea salariul, vârsta de pensionare fusese mărită, anomaliile eliminate.

Curtea Constituțională a invalidat însă impozitarea pensiilor de serviciu, redeschizând jalonul din PNRR.

Întrebat de ce nu s-a rezolvat rapid, Mateescu a fost direct: „Între timp au venit niște alegeri și cineva s-a găsit cu acest cartof fierbinte”.

A adăugat că redeschiderea dezbaterii a servit unui scop precis – demonizarea magistraților în fața opiniei publice și mutarea atenției de la problemele reale ale societății.

„A fost cu succes această operație de demonizare. Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare, fără să-și dea seama că în acest mod se slăbește statutul judecătorului”, a conchis el.

Mateescu a mers mai departe și a descris mecanismul prin care, în opinia sa, clasa politică a exploatat nemulțumirile populației.

„Foarte mulți oameni spun că au sărăcit, că banii nu le ajung, că nu au apă de băut, că mor de frig în apartamente, că nu le ajung banii de medicamente”, a spus el.

În loc ca această nemulțumire să fie îndreptată spre cauzele reale, a continuat judecătorul, ea a fost redirecționată spre magistrați, prezentați drept îmbuibați care blochează fondurile europene.

„S-a profitat de naivitatea unei părți din societate pentru a-i muta nemulțumirea din zona propriului nivel de trai în zona disciplinării magistraților”, a afirmat Mateescu.

„Nu suntem nici îmbuibați, nu suntem nici consumatorii banului public. Suntem putere în stat și suntem ultimul bastion în apărarea drepturilor și libertăților”.