Fratele tânărului mort de supradoză în garajul lui Maru, bătut de un vlogger din SUA. Agresorul prins

Fratele lui Rareș Ion, tânărul mort anul trecut din cauza unei supradoze în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, a fost bătut de un vlogger american. Incidentul a avut loc pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Agresorul a fost prins, reținut, și va fi dus, vineri, în fața procurilor.
Laura Buciu
20 feb. 2026, 10:16, Social

Înteaga scenă violentă a fost transmisă în direct pe TikTok de influencerul american. Imaginile le-au văzut și polițiștii bucureșteni. Ei au fost sesizați, joi, în jurul orei 15.30, prin apel 112, și ulterior prin plângere, cu privire la faptul că un tânăr a fost agresat fizic de către un alt tânăr, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 1.

Oamenii legii au găsit la fața locului victima, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care avea leziuni la nivelul feței, precum și un alt tânăr, cetățean străin, în vârstă de 33 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Tânărul de 20 de ani este fratele lui Rareș Ion, băiatul care anul trecut a murit în urma unei supradoze în garajul lui Maru, dealerul care i-a oferit drogurile și apoi l-a filmat pe tânărul aflat în agonie.

Fratele lui Rareș a primit acum îngrijiri medicale, dar a refuzat să fie dus la spital

„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale.În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței. Ulterior, cele două persoane au fost conduse la sediul subunității, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

Vineri dimineața, polițiștii au transmis că față de bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 1 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

