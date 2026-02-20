Înșelăciune cu uși plătite și niciodată livrate în Capitală. Prejudiciu de peste 40.000 de euro

Polițiștii Secției 21 au descins, joi, la șapte adrese din București și județul Ilfov. Acțiunea a vizat activitatea unui bărbat și a unei femei care reprezentau societăți comercial și care au indus în eroare mai mulți cumpărători.

Faptele au avut loc în perioada 13 februarie 2023 – 1 decembrie 2025. În acest interval, cei doi au convins persoanele vătămate să achiziționeze diverse uși de interior și exterior. Clienții au plătit sumele solicitate în avans, însă produsele nu au mai ajuns la destinație.

După încasarea banilor, reprezentanții societăților comerciale nu au livrat comenzile și nici nu au restituit sumele plătite de oameni.

În urma perchezițiilor de joi, suspecții au fost duși la sediul poliției pentru audieri.

Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de una dintre persoane. Aceasta urmează să fie prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată.