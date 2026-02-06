Prima pagină » Justiţie » Surse: Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, acuzată de complicitate în dosarul femeii din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere

Surse: Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, acuzată de complicitate în dosarul femeii din Sibiu care şi-a ucis mama pentru avere

Femeia din Sibiu, care a fost acuzată că şi-a ucis mama pentru avere cu ajutorul unei asistente medicale, ar fi avut un al doilea complice. Surse spun că este vorba despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner, care a fost ucis prin tortură. Femeia a fost reținută pentru complicitate la omor calificat.
Diana Nunuț
06 feb. 2026, 13:03, Justiţie

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian, a anunţat că procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis reţinerea unei femei în vârstă de 40 de ani, pentru complicitate la omor calificat, în dosarul în care două femei sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner, care a fost ucis prin tortură.

Anchetatorii au descins în zorii zilei de vineri în casa în care locuieşte aceasta.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”, a arătat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Totodată, „complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, se mai precizează în comunicat.

În acest sens, urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Contextul crimei

În luna decembrie 2025, o femeie de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. Crima ar fi avut loc în luna iunie a anului 2024. Ancheta a stabilit că fiica victimei, în vârstă de 38 de ani, ar fi premeditat crima și ar fi fost ajutată de o asistentă medicală.

Asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative pe care femeia le-ar fi strecurat în ceaiul consumat de mama sa. După ce victima a adormit, asistenta a venit la fața locului și a ar fi injectat victimei alte sedative pentru a o ucide. În plus, cele două au axfisiat femeia cu o pernă pentru a se asigura de decesul acesteia.

