Platforma X a lui Elon Musk, percheziționată de procurorii din Paris într-o anchetă de criminalitate cibernetică

Investigația vizează activități desfășurate în Franța, fiind condusă de specialiștii în infracțiuni informatice ai Parchetului din Paris. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii concrete despre suspiciuni sau capetele de acuzare. Surse judiciare, citate de presa franceză și preluate de CNN, indică faptul că verificările privesc respectarea obligațiilor legale de către platformele digitale.

Prezența Europol în acest caz subliniază o dimensiune transfrontalieră. Suspiciunile vizează posibile fluxuri de date, conținut online sau activități care depășesc granițele naționale. Cooperarea cu agenția europeană este frecventă în investigațiile de criminalitate cibernetică sau încălcări ale reglementărilor UE.

Context sensibil pentru platforma X

Această percheziție survine într-un moment delicat pentru platforma X. Aceasta se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea autorităților europene privind moderarea conținutului. Sunt vizate de asemenea protecția datelor și respectarea normelor digitale. De la preluarea Twitter și transformarea sa în X, compania a fost implicată în numeroase controverse legate de libertatea de exprimare, dezinformare și relația cu organismele de reglementare.

Reprezentanții platformei X nu au oferit încă un punct de vedere oficial referitor la aceste percheziții. Parchetul din Paris a precizat că investigația este în desfășurare și că noi informații vor fi comunicate doar dacă nu vor periclita ancheta.