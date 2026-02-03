Prima pagină » Știri externe » Platforma X a lui Elon Musk, percheziționată de procurorii din Paris într-o anchetă de criminalitate cibernetică

Platforma X a lui Elon Musk, percheziționată de procurorii din Paris într-o anchetă de criminalitate cibernetică

Parchetul din Paris a anunțat marți desfășurarea unei percheziții judiciare la birourile platformei de socializare X, deținută de Elon Musk, situate pe teritoriul Franței. Această acțiune face parte dintr-o anchetă inițiată în ianuarie 2025, coordonată de unitatea de criminalitate cibernetică a procuraturii, cu asistența agenției Europol, scrie CNN.
Platforma X a lui Elon Musk, percheziționată de procurorii din Paris într-o anchetă de criminalitate cibernetică
Sursa foto: Harun Ozalp / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
03 feb. 2026, 12:42, Știri externe

Investigația vizează activități desfășurate în Franța, fiind condusă de specialiștii în infracțiuni informatice ai Parchetului din Paris. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii concrete despre suspiciuni sau capetele de acuzare. Surse judiciare, citate de presa franceză și preluate de CNN, indică faptul că verificările privesc respectarea obligațiilor legale de către platformele digitale.

Prezența Europol în acest caz subliniază o dimensiune transfrontalieră. Suspiciunile vizează posibile fluxuri de date, conținut online sau activități care depășesc granițele naționale. Cooperarea cu agenția europeană este frecventă în investigațiile de criminalitate cibernetică sau încălcări ale reglementărilor UE.

Context sensibil pentru platforma X

Această percheziție survine într-un moment delicat pentru platforma X. Aceasta se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea autorităților europene privind moderarea conținutului. Sunt vizate de asemenea protecția datelor și respectarea normelor digitale. De la preluarea Twitter și transformarea sa în X, compania a fost implicată în numeroase controverse legate de libertatea de exprimare, dezinformare și relația cu organismele de reglementare.

Reprezentanții platformei X nu au oferit încă un punct de vedere oficial referitor la aceste percheziții. Parchetul din Paris a precizat că investigația este în desfășurare și că noi informații vor fi comunicate doar dacă nu vor periclita ancheta.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Câți bani i s-au cerut unui client Bolt pentru o cursă de 16km, pe ninsoare, în București
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
La ce folosește găurica de la capătul unghierelor. Puțini români știu ce rol are, de fapt
CSID
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Promotor