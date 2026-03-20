Israel montează lasere pe avioane pentru a intercepta dronele. Vor putea lovi și alte ținte

Într-un proiect destinat interceptării dronelor și rachetelor la costuri reduse, Israelul va integra sisteme laser de mare putere pe avioane și elicoptere militare.

Avantajele laserului aerian Vor putea lovi și alte ținte

Soluția este una „economică” într-un context în care armatele cheltuie sume mari pentru a intercepta drone ieftine. „În loc să folosești sisteme scumpe de apărare antiaeriană pentru a opri drone ieftine, poți folosi energie electrică, cu costuri de câțiva cenți”, a explicat pentru Breaking Defense Bezhalel Machlis, CEO-ul companiei Elbit Systems, producător israelian de tehnologie militară.

Sistemele sunt gândite pentru a fi montate pe aeronave cu aripă fixă și pe elicoptere, iar compania a prezentat deja două variante: una pentru avioane și una pentru elicoptere.

Avantajul unui laser aerian este că poate funcționa mai eficient la altitudine. „Este mai puțin afectat de umiditate, ploaie, praf sau alte condiții atmosferice, pe măsură ce crește altitudinea”, spun experții. În plus, sistemul poate detecta și lovi țintele mai devreme, din aer.

Dificultățile tehnice au fost depășite

Potrivit companiei Elbit Systems, care va instala sistemele, integrarea tehnologiei nu deloc este simplă, din cauza problemelor legate de dimensiune, răcire și stabilizare. „Trebuie să miniaturizezi componentele. În timp ce te deplasezi, trebuie să fixezi ținta cu mare precizie”, a precizat Machlis, referindu-se la dificultățile tehnice.

El a dezvăluit însă că aceste probleme au fost depășite, iar sistemele urmează să devină operaționale în cadrul forțelor aeriene ale Israelului. Într-o prezentare pentru investitori, compania a arătat cum un avion echipat cu laser poate distruge o rachetă sau o dronă de tip kamikaze, similară modelului Shahed 136.

Nu va fi doar o armă defensivă

„Utilizarea rachetelor interceptoare scumpe pentru a doborî drone ieftine este nesustenabilă”, spun experții militari, referindu-se la atacurile recente cu drone din Orientul Mijlociu.

Totuși, laserul de mare putere nu va fi folosit doar în scop defensiv, au precizat reprezentanții Elbit Systems, fără să ofere alte detalii.

Laserul aerian completează apărarea de la sol

Israelul lucrează de mai mulți ani la această tehnologie, care ar urma să completeze sistemele de apărare de la sol, inclusiv Iron Beam, un sistem laser dezvoltat împreună cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, unul dintre principalii producători de echipamente militare din Israel.

Oficialii americani susțin că Israelul ar fi informat Washingtonul că nivelul interceptoarelor pentru rachete balistice este „critic de scăzut”. În acest context, guvernul israelian a aprobat alocarea a 2,6 miliarde de șekeli (aproximativ 826 de milioane de dolari) pentru achiziții urgente în domeniul apărării.