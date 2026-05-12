Trump merge în China cu Elon Musk și Tim Cook: miza uriașă din spatele delegației de miliardari

Casa Albă a invitat mai mulți lideri ai marilor companii americane să îl însoțească pe președintele Donald Trump în vizita sa în China, programată în perioada 13-15 mai, într-un demers menit să faciliteze acorduri comerciale și de investiții cu Beijingul. Printre numele aflate pe lista delegației se numără Elon Musk, directorul Tesla, Tim Cook, directorul Apple, și Kelly Ortberg, șeful Boeing, potrivit Bloomberg, citat de Reuters.

Delegația ar urma să participe la întâlnirile organizate în jurul summitului dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, pe lista invitaților se mai află David Solomon, directorul Goldman Sachs, Stephen Schwarzman de la Blackstone, Larry Fink de la BlackRock, Jane Fraser de la Citigroup și Dina Powell McCormick, reprezentantă a Meta Platforms.

Vizita are o puternică miză economică, administrația americană urmărind să obțină noi acorduri de afaceri și angajamente de achiziții din partea Chinei. Delegația este formată în principal din reprezentanți ai sectoarelor financiar, tehnologic, aerospațial și agricol, într-un moment în care Washingtonul încearcă să stabilizeze relațiile comerciale cu Beijingul.

Prezența lui Elon Musk marchează și o evoluție politică semnificativă. Relația dintre Trump și fondatorul Tesla pare să se fi îmbunătățit după tensiunile apărute anul trecut, când Musk a părăsit administrația după ce coordonase eforturile de reducere a aparatului federal. Cei doi au avut ulterior un conflict public, dar relația lor ar fi fost reparată între timp.

Pe lângă Musk, Cook și Ortberg, pe lista oficialilor invitați se mai află Larry Culp de la General Electric, Brian Sikes de la Cargill, Sanjay Mehrotra de la Micron Technology, Cristiano Amon de la Qualcomm, Ryan McInerney de la Visa, Michael Miebach de la Mastercard, Jacob Thaysen de la Illumina și Jim Anderson de la Coherent. Chuck Robbins, directorul Cisco Systems, a apărut inițial pe lista Casei Albe, însă compania a transmis ulterior că acesta nu va putea participa, din cauza publicării rezultatelor financiare.

Boeing ar putea semna un mare acord în China

Unul dintre posibilele anunțuri majore ale vizitei ar putea viza Boeing. Compania este, potrivit relatărilor, aproape de un acord important cu China pentru o comandă de aproximativ 500 de aeronave, inclusiv avioane 737 Max, ceea ce ar reprezenta una dintre cele mai mari tranzacții din istoria sa.

În schimb, Jensen Huang, directorul Nvidia, nu figurează pe lista delegației. Absența sa este notabilă în contextul în care Nvidia încearcă să obțină acces mai larg pe piața chineză pentru cipurile sale de inteligență artificială, într-un sector afectat de restricțiile americane la export.

Pentru Tesla, China rămâne o piață esențială. Compania concurează puternic cu producători locali precum BYD și încearcă să își consolideze poziția pe cea mai mare piață auto din lume. Vizita ar putea fi importantă și pentru ambițiile Tesla privind aprobarea tehnologiei sale de conducere automatizată de către autoritățile chineze.