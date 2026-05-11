Iranul propune, Trump se opune, Xi privește

Trump a calificat propunerea de pace a Iranului drept „total inacceptabilă", iar conflictul amenință să umbrească summitul cu Xi Jinping. Prețul petrolului a urcat peste 105 dolari.
Mediafax Foto
Andreea Tobias
11 mai 2026, 08:15, Știri externe
Donald Trump a respins propunerea de pace a Iranului, calificând-o „total inacceptabilă”. Se pregătește pentru summitul cu Xi Jinping. Conflictul cu Teheranul riscă să eclipseze negocierile comerciale și dosarul pământurilor rare.

Războiul cu Iranul domină agenda internațională înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Weekendul trecut, președintele american a respins o propunere venită din partea Teheranului. Viza încetarea ostilităților pe toate fronturile și ridicarea sancțiunilor, în schimbul controlului iranian asupra Strâmtorii Hormuz.

Detaliile propunerii rămân neclare, iar Iranul continuă să reziste cerințelor Washingtonului privind programul său nuclear și stocurile de uraniu îmbogățit.

Presiune diplomatică și sancțiuni noi

În paralel cu respingerea propunerii, Departamentul de Stat american a impus sancțiuni asupra unor companii și persoane din Orientul Mijlociu și China, acuzate că au sprijinit eforturile de război ale Iranului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că războiul cu Iranul „nu s-a terminat”, consolidând percepția că un acord de pace rămâne departe.

Efecte pe piețele financiare

Contractele futures de pe piețele americane au scăzut pe fondul acestor evoluții, conform CNBC. Prețurile petrolului au urcat, referința internațională Brent ajungând la 105,09 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate la 99,23 dolari, ambele cu creșteri de peste 3%.

Saudi Aramco a raportat o creștere de 26% a profitului din primul trimestru față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind estimările analiștilor.

Summitul Trump-Xi, sub presiunea conflictului

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, va vizita Coreea de Sud și Japonia înaintea summitului. Războiul cu Iranul riscă să lase mai puțin spațiu pentru negocierile comerciale și pentru dosarul pământurilor rare.

