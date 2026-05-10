Noi amenințări ale lui Trump către Iran: „Nu vor mai râde”

Mesajul a fost scris pe rețeaua Truth Social. Donal Trump i-a acuzat pe foștii președinți Obama și Biden că au ajutat Iranul.

„Iranul se joacă cu Statele Unite și cu restul lumii de 47 de ani (AMÂNARE, AMÂNARE, AMÂNARE!), și apoi a dat lovitura în sfârșit când Barack Hussein Obama a devenit președinte. Nu a fost doar bun cu ei, a fost și minunat, fiind de partea lor, renunțând la Israel și la toți ceilalți aliați și oferind Iranului o nouă șansă majoră și foarte puternică.

Sute de miliarde de dolari și 1,7 miliarde de dolari în numerar verde, aduși la Teheran, le-au fost înmânați pe tavă de argint. Fiecare bancă din Washington, Virginia și Maryland a fost golită – era atât de mulți bani încât, atunci când au ajuns, bătăușii iranieni nu aveau nicio idee ce să facă cu ei. Nu mai văzuseră niciodată astfel de bani și nu vor mai vedea niciodată.

Au fost luați din avion în valize și ghiozdane, iar iranienii nu le-au putut crede norocul. În sfârșit, l-au găsit pe cel mai mare ghinion dintre toți, sub forma unui președinte american slab și stupid. A fost un dezastru ca „Lider” al nostru, dar nu la fel de rău ca Somnorosul Joe Biden”, a scris Donald Trump.

„Timp de 47 de ani, iranienii ne-au „tapat”, ne-au ținut în așteptare, au distrus protestele și, recent, au exterminat 42.000 de protestatari nevinovați și neînarmați și au râs de Țara noastră, acum din nou mare. Nu vor mai râde!”, a amenințat Donald Trump.

Iranul a trimis duminică un răspuns la propunerea SUA de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Mesajul a fost expediat prin intermediul diplomaților din Pakistan. Americanii nu au răspuns încă iranienilor.