SUA au lovit petroliere iraniene în Golful Oman. Tensiunile dintre Washington și Teheran escaladează

Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele armate americane au intervenit împotriva mai multor petroliere iraniene care încercau să ajungă în porturi din Golful Oman, în ceea ce oficialii americani au descris drept o operațiune de aplicare a blocadei impuse Iranului.
Sursă Foto: Hepta via Mediafax Foto. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Andrei Rachieru
08 mai 2026, 20:30, Știri externe
Potrivit comunicatului transmis de CENTCOM, petrolierele Sea Star III și Sevda au fost imobilizate pe 8 mai înainte de a intra într-un port iranian din Golful Oman.

Armata americană a precizat că un avion F/A-18 Super Hornet al Marinei SUA, aflat la bordul portavionului USS George H.W. Bush, a folosit muniție de precizie pentru a lovi coșurile de fum ale navelor și pentru a le împiedica să continue deplasarea.

Oficialii americani au transmis că măsurile au fost luate pentru a împiedica încălcarea sancțiunilor și a restricțiilor maritime impuse Iranului.

SUA a lovit petroliere iraniene în Golful Oman după noi incidente maritime

În același comunicat, US CENTCOM a anunțat că și petrolierul iranian M/T Hasna a fost imobilizat pe 6 mai în timp ce se deplasa către un port iranian. Nava a fost atacată de un alt avion F/A-18 Super Hornet de pe portavionul USS Abraham Lincoln, care a tras mai multe salve cu tunul de 20 mm asupra cârmei petrolierului.

Autoritățile americane au precizat că toate cele trei nave au fost oprite și nu mai navighează către Iran. Totodată, mai multe nave comerciale au fost redirecționate în zonă pentru a asigura respectarea măsurilor de securitate și a blocadei maritime.

Iranul anunță răniți și marinari dispăruți

Autoritățile iraniene au reacționat rapid și au acuzat Washingtonul că a încălcat armistițiul existent. Un oficial din provincia iraniană Hormozgan a declarat că un cargou aflat în apropierea orașului Minab a fost lovit și a luat foc în timpul acțiunilor militare americane din zona Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit agenției iraniene Mehr, zece marinari au fost răniți și transportați la spital, iar alți cinci sunt dați dispăruți. Autoritățile iraniene desfășoară operațiuni de căutare și salvare în regiune.

De cealaltă parte, președintele Donald Trump a declarat că armistițiul dintre cele două state este încă în vigoare, în timp ce liderii iranieni susțin că Statele Unite au încălcat acordul prin atacarea unor nave și instalații iraniene.

