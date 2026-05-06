SUA a deschis focul asupra unui petrolier iranian în Golful Oman

Un avion militar american a deschis focul asupra unei nave sub pavilion iranian pentru a o împiedica să ajungă într-un port, în contextul aplicării blocadei.
sursa foto: pixabay
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 22:25, Știri externe

În timp ce Donald Trump vorbea la Casa Albă, Comandamentul Central al SUA  a transmis o actualizare privind incidentul.

Forțele americane din Golful Oman „au aplicat măsurile de blocadă prin neutralizarea unui petrolier gol sub pavilion iranian”, care încerca să navigheze către un port iranian mai devreme în cursul zilei.

Blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene este „pe deplin activă și în vigoare”, a declarat Trump anterior pe platforma Truth Social.

CENTCOM a precizat că au fost transmise mai multe avertismente navei iraniene, însă echipajul nu s-a conformat ordinelor.

„Forțele americane au dezactivat cârma petrolierului prin tragerea mai multor focuri cu tunul de 20 mm al unui avion F/A-18 Super Hornet al Marinei SUA”, se arată în comunicatul oficial.

