Ministerul rus de Externe a trimis o notă țărilor străine îndemnându-le să-și evacueze diplomații din Kiev. Forțele armate ruse ar putea ataca Kievul dacă Forțele Armate Ucrainene vor ataca în Ziua Victoriei, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

Zakharova a subliniat că personalul militar rus ar putea lansa atacuri de represalii împotriva „centrelor decizionale” din Kiev. „Nu acționăm dintr-o poziție de agresiune; acționăm dintr-o poziție de răspuns inevitabil la agresiune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe într- un comunicat .

Maria Zaharova a subliniat faptul că avertizarea Ministerului Apărării din Rusia a fost făcută tocmai ca răspuns la declarațiile lui Zelenski.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază inevitabilitatea unui atac de răspuns al forțelor armate ruse asupra Kievului, în cazul în care regimul pune în aplicare planurile sale teroriste.

Dacă Kiev pune în aplicare planuri criminale în zilele de sărbătoare a Marii Victorii, un atac va fi lansat inclusiv asupra centrelor de luare a deciziilor, a declarat Maria Zaharova.

Ministerul rus al Apărării a declarat armistițiu cu Ucraina în perioada 8-9 mai, în onoarea Zilei Victoriei. În cazul unor atacuri ale Forțelor Armate Ucrainene în timpul Paradei de Ziua Victoriei din Piața Roșie, trupele ruse vor „lansa un atac masiv cu rachete, ca represalii, asupra centrului Kievului”, a declarat ministerul. Ca răspuns, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat armistițiu pe front de la miezul nopții din 5 mai până la miezul nopții din 6 mai.