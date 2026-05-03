O dronă a vizat un laborator al celei mai mari centrale nucleare din Europa. Avertismentul AIEA

O dronă a vizat, duminică, Laboratorul de Control al Radiațiilor Externe al Centralei Nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei. Momentan, nu au fost raportate victime.

Centrala Nucleară de la Zaprojie a informat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) despre incident, iar momentan nu se știe dacă atacul cu dronă a avariat laboratorul.

„AIEA a fost informată de către Centrala Nucleară de la Zaporojie că o dronă a vizat astăzi (duminică – n.r.) Laboratorul său de Control al Radiațiilor Externe (ECRL). Nu au fost raportate victime și nu se știe încă dacă atacul a avariat laboratorul, care este situat în afara perimetrului centralei nucleare de la Zaporojie”, anunță agenția de supraveghere pe X.

IAEA has been informed by the ZNPP that a drone targeted its External Radiation Control Laboratory (ECRL) today. There were no reported injuries and it is not yet known if the strike damaged the lab, which is located outside the ZNPP perimeter. IAEA team at the site has requested… pic.twitter.com/nbGh34SAyB — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 3, 2026

O echipa a AIEA a solicitat accesul la laborator pentru evaluarea situației.

„Orice atac în apropierea instalațiilor nucleare poate prezenta riscuri grave pentru siguranța nucleară”, avertizează directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se află sub control rusesc încă din primele zile ale războiului, în urma luptelor intense din regiune.

De la debutul războiului și până în prezent, au avut loc lovituri repetate în zonă. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc pentru atacurile din apropierea instalației.