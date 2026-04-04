Iran: Atac în apropierea centralei nucleare Bushehr. Un agent de pază a murit

Organizația pentru Energie Atomică din Iran a anunțat sâmbătă că un atac aerian a avut loc în apropierea centralei nucleare Bushehr, unde un agent de pază a fost ucis.
Centrala nucleară Bushehr. Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 14:03, Știri externe

Potrivit AP, Organizația pentru Energie Atomică din Iran a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că un atac aerian în apropierea centralei nucleare de la Bushehr a provocat moartea unui agent de pază și a avariat o clădire auxiliară.

Agenția nucleară a ONU afirmă că nu s-a înregistrat o creștere a radiațiilor după atacul din apropierea centralei nucleare din Iran.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că a fost informată de Iran cu privire la atacul din apropierea complexului nuclear de la Bushehr.

„Nu s-a raportat nicio creștere a nivelurilor de radiații” în urma atacului, a declarat AIEA într-o postare pe rețelele de socializare.

Este a patra oară când centrala este ținta unui atac în timpul războiului.

Centrala nucleară de la Bushehr utilizează uraniu slab îmbogățit din Rusia, precum și tehnicieni ruși, pentru a furniza aproximativ 1.000 de megawați de energie electrică pentru Iran.

