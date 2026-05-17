Giorgia Meloni și-a anulat o vizită externă pentru a merge la Modena la o zi după atacul din centrul orașului

Șefa guvernului de la Roma nu se va deplasa în Cipru pentru o întâlnire cu președintele de la Nicosia, potrivit surselor citate de Reuters. Aceleași surse au precizat că și președintele Italiei, Sergio Mattarella, urmează să se deplaseze la Modena.

Atacul a avut loc sâmbătă, în centrul orașului Modena, unde un bărbat în vârstă de 30 de ani, născut în Italia și de origine nord-africană, a intrat cu autoturismul într-o mulțime de oameni, într-o zonă aglomerată a orașului.

Potrivit parchetului, suspectul este anchetat pentru masacru și vătămare corporală. Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească motivul atacului.

După incident, suspectul a încercat să fugă și a înjunghiat o persoană. Bărbatul a fost urmărit și imobilizat de mai mulți cetățeni până la intervenția forțelor de ordine.

Primarul orașului, Massimo Mezzetti, a declarat că suspectul fusese tratat în 2022 pentru probleme de sănătate mintală asociate unei tulburări de personalitate schizoide, după care „a dispărut de pe radar”.