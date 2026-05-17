Un individ a furat o statuetă de argint a lui Iisus Hristos dintr-o biserică din Paris

O statuetă de argint a lui Hristos a fost furată din biserica Saint-Germain-des-Prés din Paris. Suspectul distrus o cruce pentru a sustrage obiectul de valoare, anunță autoritățile.
Foto: Freepok
Radu Mocanu
17 mai 2026, 12:46, Știri externe
Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în biserica Saint-Germain-des-Prés din capitala Franței, a anunțat primarul Arondismentului 6, citat de Le Figaro

„Tocmai am fost informat că un furt a avut loc în această după-amiază în biserica Saint-Germain-des-Prés, comis de un individ care a spart un crucifix pentru a fura statuia lui Hristos din argint. Am încredere în poliție că această degradare și acest furt intolerabile nu vor rămâne nepedepsite”, a transmis pe X Jean Pierre Lecoq.

Cazul are loc pe fondul unei creșteri a incidentelor considerate anti-creștine în Franța. Datele ministerului de Interne, citate de AFP, arată că 322 de astfel de acte au avut loc în prima jumătate a anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent. 

De asemenea, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a furturilor de obiecte religioase din lăcașurile de cult din Franța, unde sunt raportate zeci de cazuri anual. 

