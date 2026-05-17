Finanțarea federală pentru sala de bal dorită de Trump, pusă sub semnul întrebării după o decizie a Senatului

Senatul Statelor Unite ale Americii a decis eliminarea fondurilor pentru securitatea noii săli de bal pe care Donald Trump dorește să o construiască la Casa Albă dintr-un proiect bugetar, complicând astfel planurile republicanilor de a aloca fondurile necesare pentru proiect.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 mai 2026, 09:05, Știri externe
Decizia a fost luată de Elizabeth MacDonough, responsabilă cu interpretarea regulilor Senatului, informează Reuters.  

Oficialul a stabilit că finanțarea facilităților de securitate pentru sala de bal nu poate fi aprobată prin procedura bugetară simplificată și ar avea nevoie de 60 de voturi pentru a trece de Senat. 

Partidul Republican deține o majoritate în Senat de 53 la 47 în Senat și încearcă să includă o alocare de aproximativ un miliard de dolari pentru Serviciul Secret într-un pachet de cheltuieli de 72 de miliarde de dolari. 

Fondurile au scopul de a oferi toate facilitățile de securitate sălii de bal dorite de președintele Trump. 

Președintele a afirmat anterior că sala de bal va fi construită din donații private în valoare de 400 de milioane de dolari și a descris proiectul drept „cea mai frumoasă clădire de acest fel din lume”. 

Democrații au criticat inițiativa, considerând-o o cheltuială inutilă într-o perioadă în care cetățenii se confruntă cu creșterea costului vieții și a prețurilor la energie, pe fondul războiului din Iran. 

Senatorul democrat Jeff Merkley din cadrul Comisiei de Buget, a declarat că partidul său va continua să conteste orice tentativă a republicanilor de a reintroduce finanțarea în proiectul legislativ. 

