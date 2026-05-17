Finanțarea federală pentru sala de bal dorită de Trump, pusă sub semnul întrebării după o decizie a Senatului

Decizia a fost luată de Elizabeth MacDonough, responsabilă cu interpretarea regulilor Senatului, informează Reuters.

Oficialul a stabilit că finanțarea facilităților de securitate pentru sala de bal nu poate fi aprobată prin procedura bugetară simplificată și ar avea nevoie de 60 de voturi pentru a trece de Senat.

Partidul Republican deține o majoritate în Senat de 53 la 47 în Senat și încearcă să includă o alocare de aproximativ un miliard de dolari pentru Serviciul Secret într-un pachet de cheltuieli de 72 de miliarde de dolari.

Fondurile au scopul de a oferi toate facilitățile de securitate sălii de bal dorite de președintele Trump.

Președintele a afirmat anterior că sala de bal va fi construită din donații private în valoare de 400 de milioane de dolari și a descris proiectul drept „cea mai frumoasă clădire de acest fel din lume”.

Democrații au criticat inițiativa, considerând-o o cheltuială inutilă într-o perioadă în care cetățenii se confruntă cu creșterea costului vieții și a prețurilor la energie, pe fondul războiului din Iran.

Senatorul democrat Jeff Merkley din cadrul Comisiei de Buget, a declarat că partidul său va continua să conteste orice tentativă a republicanilor de a reintroduce finanțarea în proiectul legislativ.