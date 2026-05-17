Senatorul Bill Cassidy a pierdut alegerile primare republicane din Louisiana după conflictul cu Donald Trump

Senatorul republican Bill Cassidy a fost învins în alegerile primare republicane din Louisiana, nereușind să convingă alegătorii că merită un nou mandat. Senatorul a votat pentru suspendarea președintelui Trump în urma atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie.
Radu Mocanu
17 mai 2026, 09:36, Știri externe
Bill Cassidy a fost depășit de reprezentanta Julia Letlow, care s-a bucurat de susținerea președintelui Trump, și a trezorierului statului Louisiana, John Fleming. Cei doi se vor confrunta într-un al doilea tur de scrutin programat pentru 27 iunie.

Rezultatul reprezintă un nou exemplu al influenței puternice pe care Donald Trump continuă să o exercite asupra Partidului Republican, după ce Cassidy a fost criticat pentru votul împotriva președintelui Trump după incidentul din 6 ianuarie 2021, informează Associated Press

După anunțarea rezultatului, Cassidy le-a transmis susținătorilor că „țara nu este despre un singur individ”, ci despre binele tuturor americanilor și despre respectarea Constituției. 

„Vreau să-i mulțumesc unui om foarte special pe care îl știți cu toții, cel mai bun președinte pe care l-a avut vreodată această țară, președintele Donald Trump”, a declarat Letlow, care  a adăugat că votul lui Cassidy pentru condamnarea lui Trump a reprezentat o trădare a alegătorilor din Louisiana. 

Rezultatul alegerilor a fost comentat și de liderul de la Casa Albă care a transmis pe rețele sociale: „Asta pățești când votezi pentru suspendarea unui om nevinovat”.

