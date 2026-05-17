Atacuri cu drone în regiunea Moscovei. Trei persoane au fost ucise și alte patru rănite

Armata ucraineană a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac asupra Moscovei, în urma căruia au fost ucise trei persoane și mai multe au fost rănite. Atacurile au fost reluate la mai puțin de o săptămână după încheierea armistițiului încheiat cu ocazia zilei de 9 Mai.
foto ilustrativ
Radu Mocanu
17 mai 2026, 08:18, Știri externe
Atacul a fost anunțat de autoritățile locale care au precizat că atacul a început în jurul orei 03:00, acesta fiind respins de apărarea antiaeriană rusă, notează AFP

Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov a anunțat că o femeie a murit în orașul Khimki, situat în nord-vestul Moscovei, iar doi bărbați și-au pierdut viața într-un sat din comuna Mytishchi, la nord-est de capitală. 

„În urma impactului dronelor, conform datelor preliminare, douăsprezece persoane au fost rănite. În principal, în apropierea punctului de control al Rafinăriei de Petrol din Moscova. În ultimele 24 de ore, au fost doborâte peste 120 de drone”, a transmis primarul Moscovei, Serghei Sobianin. 

Atacurile au loc după ce în urma că su săptămâna a fost încheiat un armistițiu pentru ca Rusia să poată celebra Ziua Victoriei. Președintele Zelenski a declarat vineri că Ucraina are dreptul să lovească infrastructura petrolieră și obiectivele militare din Rusia, ca reacție la atacurile asupra Kievului care au ucist 24 de persoane. 

