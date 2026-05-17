Doi membri ai unei campanii prezidențiale din Columbia au fost asasinați

Doi membri ai campaniei prezidențiale a candidatului de dreapta Abelardo De La Espriella au fost împușcați mortal într-o zonă rurală din provincia Meta, în sud-estul Columbiei, cu doar două săptămâni înaintea scrutinulului.
Abelardo de la Espriella / Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 mai 2026, 07:40, Știri externe
Formațiunea lui De La Espriella, Apărătorii Patriei, a anunțat că Rogers Mauricio Devia și Fabian Cardona au fost atacați vineri seara în localitatea Cubarral, după ce patru indivizi mascați, aflați pe motociclete, au deschis focul asupra lor, notează Reuters.  

Cei doi se întorceau din Villavicencio și transportau materiale electorale pentru campanie.

Partidul a precizat că Rogers Mauricio Devia a fost primar al localității Cubarral și coordona campania candidatului în zonă, în timp ce Fabian Cardona era responsabil de logistică. 

„Au fost uciși cu lașitate, cu sânge rece”, a declarat De La Espriella. 

Deși autoritățile columbiene nu au atribuit niciunui grup responsabilitatea pentru asasinat, candidatul a blamat o facțiune disidentă a grupării de stânga, Forțele Armate Revoluționare din Columbia. 

În luna iunie a anului trecut, un potențial candidat la alegerile prezidențiale, senatorul Miguel Uribe a fost împușcat în cap în cadrul unui eveniment electoral, încetând din viață în luna august. 

Abelardo De La Espriella se află pe locul al doilea în sondajele de opinie, în urma candidatului de stânga Ivan Cepeda. Acesta promite o politică dură împotriva grupărilor de gherilă, bandelor criminale și traficului de droguri. 

Primului tur al alegerilor programat pentru 31 mai când columbienii îl vor alege pe succesorul președintelui Gustavo Petro. 

