Italia: Șapte răniți după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni în centrul orașului Modena

Un șofer a intrat cu viteză într-un grup de pietoni aflați pe Via Emilia Centro din orașul italian Modena, relatează agenția ANSA.

Potrivit primelor informații, șapte persoane au fost rănite, iar două dintre acestea se află în stare gravă. Cea mai grav afectată victimă este o femeie care și-a pierdut ambele picioare în urma impactului. Martorii susțin că autoturismul circula cu o viteză de aproximativ 100 km/h.

După accident, șoferul a coborât din mașină și a încercat să atace trecători cu un cuțit, rănind o persoană.

Mai mulți cetățeni au reușit să îl imobilizeze pe suspect până la sosirea forțelor de ordine.

Autoritățile au precizat că suspectul este un cetățean italian de origine străină, în jur de 30 de ani, născut și crescut în zona Modena și fără antecedente penale.

„L-am urmărit și, între timp, alte patru sau cinci persoane m-au urmat. A dispărut în spatele unor mașini și apoi a revenit cu un cuțit în mână. Spunea ceva, dar nu în italiană”, a declarat un cetățean care a participat la imobilizarea suspectului.

„Doresc să le mulțumesc acestor cetățeni. Bărbatul era înarmat cu un cuțit; au dat dovadă de curaj și de un mare simț civic. Le transmit sincerele mele mulțumiri în acest moment dramatic. Șapte oameni au fost răniți, dintre care doi grav, care au fost transportați la spitalul Maggiore din Bologna”, a spus primarul orașului, Massimo Mezzetti.

La acest atac a reacționat și premierul Giorgia Meloni. „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Modena este de o gravitate extremă. Îmi exprim solidaritatea cu persoanele rănite și cu familiile acestora. Adresez, de asemenea, mulțumiri cetățenilor care au intervenit cu curaj. Am discutat cu primarul și rămân în contact permanent cu autoritățile pentru a urmări evoluția situației. Am încredere că cel responsabil va răspunde pe deplin pentru faptele sale”, se arată în mesajul publicat pe X de șefa guvernului de la Roma.