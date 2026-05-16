Prima pagină » Știrile zilei » Italia: Șapte răniți după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni în centrul orașului Modena

Italia: Șapte răniți după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni în centrul orașului Modena

Șapte persoane au fost rănite sâmbătă după ce un bărbat a intrat în plin cu mașina într-un grup de aproximativ zece pietoni, după care a coborât înarmat cu un cuțit pentru a-i ataca pe trecători. Bărbatul a fost reținut la scurt timp după incident.
Italia: Șapte răniți după ce un șofer a intrat cu mașina în pietoni în centrul orașului Modena
Sursa foto: Pixabay
Radu Mocanu
16 mai 2026, 20:44, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un șofer a intrat cu viteză într-un grup de pietoni aflați pe Via Emilia Centro din orașul italian Modena, relatează agenția ANSA

Potrivit primelor informații, șapte persoane au fost rănite, iar două dintre acestea se află în stare gravă. Cea mai grav afectată victimă este o femeie care și-a  pierdut ambele picioare în urma impactului. Martorii susțin că autoturismul circula cu o viteză de aproximativ 100 km/h. 

După accident, șoferul a coborât din mașină și a încercat  să atace trecători cu un cuțit, rănind o persoană. 

Mai mulți cetățeni au reușit să îl imobilizeze pe suspect până la sosirea forțelor de ordine. 

Autoritățile au precizat că suspectul este un cetățean italian de origine străină, în jur de 30 de ani, născut și crescut în zona Modena și fără antecedente penale. 

„L-am urmărit și, între timp, alte patru sau cinci persoane m-au urmat. A dispărut în spatele unor mașini și apoi a revenit cu un cuțit în mână. Spunea ceva, dar nu în italiană”, a declarat un cetățean care a participat la imobilizarea suspectului. 

„Doresc să le mulțumesc acestor cetățeni. Bărbatul era înarmat cu un cuțit; au dat dovadă de curaj și de un mare simț civic. Le transmit sincerele mele mulțumiri în acest moment dramatic. Șapte oameni au fost răniți, dintre care doi grav, care au fost transportați la spitalul Maggiore din Bologna”, a spus primarul orașului, Massimo Mezzetti. 

La acest atac a reacționat și premierul Giorgia Meloni. „Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Modena este de o gravitate extremă. Îmi exprim solidaritatea cu persoanele rănite și cu familiile acestora. Adresez, de asemenea, mulțumiri cetățenilor care au intervenit cu curaj. Am discutat cu primarul și rămân în contact permanent cu autoritățile pentru a urmări evoluția situației. Am încredere că cel responsabil va răspunde pe deplin pentru faptele sale”, se arată în mesajul publicat pe X de șefa guvernului de la Roma. 

Recomandarea video

Crater cu diametrul de 1,5 metri, un motor de dronă și un proiectil neexplodat, găsite în localitatea Padina, județul Tulcea
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
Gandul
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
Libertatea
Alimentul la care David Attenborough a renunțat aproape complet pentru longevitate. Legenda BBC a împlinit 100 de ani
CSID
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia