Rusia a reluat atacurile asupra Ucrainei la puțin timp după expirarea armistițiului de 72 de ore

Armistițiul temporar dintre Rusia și Ucraina s-a încheiat cu noi atacuri lansate de forțele ruse asupra mai multor regiuni ucrainene. La doar câteva ore după expirarea încetării focului de 72 de ore, drone și bombardamente rusești au lovit estul și centrul Ucrainei, scrie Euronews.
Sursa foto: Alexei Konovalov/TASS via ZUMA Press
Victor Dan Stephanovici
12 mai 2026, 10:19, Știri externe
Autoritățile ucrainene au anunțat că un bărbat a murit și cel puțin alte patru persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Ganzha, a declarat că forțele ruse au atacat cinci districte folosind drone, artilerie și bombe aeriene, arată Euronews.

Atacuri și în apropiere de Kiev

Potrivit presei ucrainene și oficialilor locali, atacurile au vizat și capitala Kiev. O clădire rezidențială cu 20 de etaje ar fi fost lovită în timpul bombardamentelor. Și regiunea Fastiv, aflată în apropierea capitalei, a fost atacată. Autoritățile au anunțat că o grădiniță, un bloc cu patru etaje și două case au fost avariate. Guvernatorul regional Mykola Kalashnyk a transmis informațiile într-un mesaj publicat pe Telegram. Încetarea focului de trei zile fusese anunțată vineri de președintele american Donald Trump și a intrat în vigoare pe 9 mai. Pe durata armistițiului, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului, însă nu au fost raportate atacuri majore de amploare. Totuși, activitatea dronelor și incidentele cu victime civile au continuat în mai multe zone de frontieră.

Volodimir Zelenski avertizează cu represalii

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul a evitat atacurile de lungă distanță în timpul armistițiului, însă a avertizat că Ucraina va răspunde dacă Moscova revine la ofensivă totală. „Ucraina s-a abținut de la acțiuni de lungă distanță ca răspuns la lipsa atacurilor masive rusești”, a afirmat Zelenski într-un mesaj transmis duminică seară. Liderul ucrainean a adăugat că orice reluare a războiului la scară largă va avea „consecințe vizibile imediat”.

