Atac militar american asupra unei ambarcațiuni din Pacificul de Est. Două persoane au murit

Sursa foto: X/U.S. Southern Command
Diana Nunuț
09 mai 2026, 05:29, Știri externe
Armata SUA a anunțat vineri că a lovit o ambarcațiune în Pacificul de Est. Două persoane și-au pierdut viața, iar o alta a supraviețuit, în cadrul celui mai recent atac asupra unor ambarcațiuni suspectate de transportul de narcotice.

Comandamentul Sud al SUA a publicat pe X un videoclip care arată nava navigând pe apă, fiind lovită de ceea ce pare a fi o rachetă. La scurt timp după, ecranul se face negru pentru o clipă, apoi se observă cum nava este cuprinsă de flăcări.

Comandamentul Sud a declarat, în cadrul postării pe X, că „nava se deplasa pe rute cunoscute de trafic de droguri” și „era implicată în operațiuni de trafic de droguri”.

Doi bărbați au fost uciși, iar Comandamentul Sud al SUA a notificat Paza de Coastă a SUA să înceapă operațiunile de căutare și salvare a supraviețuitorului.

Potrivit The Guardian, armata a atacat mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est în ultimele săptămâni. Din septembrie 2025 și până în prezent, au avut loc 58 de astfel de atacuri asupra ambarcațiunilor, în urma cărora 193 de persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au supraviețuit.

