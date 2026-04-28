Armata SUA vrea să aleagă „de pe raft” tehnologii pentru interceptări și bruiaj

Inițiativa, denumită Rapid Electromagnetic Warfare & Signals Intelligence Commercial Solutions Offering (REWSI) – program pentru soluții comerciale în război electromagnetic și interceptări – face parte dintr-un efort de a accelera modernizarea și de a înlocui sistemele dezvoltate lent cu tehnologii deja existente.

O „bibliotecă” de soluții pentru armată

Potrivit armatei, citată de Breaking Defense, această „bibliotecă” va funcționa ca un punct unic unde unitățile pot găsi tehnologii potrivite pentru nevoile lor operaționale. Dacă acestea nu există deja în listă, programul permite dezvoltarea rapidă de prototipuri și testarea lor înainte de achiziție.

Evaluarea propunerilor va avea loc continuu, pe o perioadă de 12 luni, iar soluțiile selectate vor fi supuse unor teste detaliate, inclusiv în laborator și în scenarii care simulează amenințări reale. Deciziile finale privind introducerea în teren vor depinde de eficiența soluțiilor, de finanțare și de nevoile operaționale.

SUA vrea soluții rapide, nu proiecte de ani de zile

Noua abordare permite „integrarea rapidă a tehnologiilor comerciale”, evitând procesele clasice de dezvoltare, care pot dura ani, a explicat Joseph Welch, responsabil de achiziții în cadrul armatei americane.

„Această abordare permite integrarea rapidă a tehnologiilor comerciale și a echipamentelor existente, evitând ciclurile tradiționale, îndelungate de dezvoltare, astfel încât armata să aibă la timp capabilități avansate”, a declarat acesta.

Armata încearcă astfel să se îndepărteze de sistemele complexe, create special pentru fiecare program, care sunt costisitoare, durează mult și uneori nici nu ajung să fie folosite.

Lecțiile din Ucraina

În urma reducerii resurselor de război electronic după Războiul Rece, armata americană a accelerat modernizarea acestui domeniu, mai ales după anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014.

Noua strategie reflectă o schimbare mai largă la nivelul Pentagonului, de la programe dezvoltate lent și sisteme create special, la achiziții rapide și flexibile, bazate pe produse comerciale deja existente.

Patru tipuri de tehnologii vizate

Apelul către companii vizează tehnologii mature în patru categorii principale: atac, suport, protecție și servicii comune, definite într-un document care descrie nevoile operaționale (Characteristics of Need). Inițiativa arată orientarea armatei americane spre soluții rapide, disponibile deja pe piață.

„Spațiul de luptă electromagnetic – adică zona comunicațiilor, radarelor și semnalelor – este în centrul tuturor operațiunilor armatei, iar ritmul schimbărilor este extrem de rapid. Accentul este pus pe nevoile din teren, nu pe soluții prestabilite, ceea ce ne oferă mai multă flexibilitate pentru a răspunde amenințărilor în schimbare”, a precizat Scott Shaffer, manager de proiect în armata americană.