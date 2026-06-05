NYTimes: Sateliții ruși au bruiat semnalele GPS în Europa

Întreruperile GPS de câteva secunde în Europa, în repetate rânduri, sunt rezultatul interferențelor sateliților ruși, potrivit unor noi cercetări furnizate publicației The New York Times de către oameni de știință specializați în tehnologia GPS și o persoană familiarizată cu un briefing al Forțelor Aeriene Americane despre bruiaj.

The Times a aflat, de asemenea, că Uniunea Europeană a efectuat o anchetă asupra incidentelor, deși rezultatele acesteia sunt clasificate, a declarat un purtător de cuvânt.

Constatările fac parte dintr-o lucrare de cercetare publicată joi de Todd Humphreys, șeful Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas, Austin, precum și dintr-o cercetare efectuată separat de Richard Bowden și alți experți în navigație de la marea firmă spaniolă de tehnologie GMV.

75 de cazuri identificate

Împreună, au concluzionat că în cel puțin trei dintre cele 75 de cazuri identificate din 2019, interferențele au provenit de la sateliții ruși. Deși suspectează că restul cazurilor implică aceeași rețea rusească, ei spun că datele disponibile nu sunt suficient de detaliate pentru a identifica vinovatul. Dar, în toate incidentele, același tip de semnal pare să provoace interferențele. Dl. Bowden a mai spus că semnalele de bruiaj intenționat arată de obicei ca un zgomot aleatoriu, în timp ce acest semnal este în mod clar structurat și bine conceput.

Oamenii de știință nu au reușit să determine motivele rușilor sau dacă aceștia știu măcar dacă semnalele sateliților lor interferează cu serviciile GPS. Însă ceea ce îi îngrijorează pe experți este faptul că această activitate – fie ea nefastă sau accidentală – poate continua neîntrerupt ani de zile și poate perturba o tehnologie atât de fundamentală pentru lumea modernă. Un purtător de cuvânt al UE a declarat că aceștia construiesc un sistem pentru „detectarea și localizarea interferențelor”, printre alte măsuri de apărare a semnalelor critice de navigație.

Biroul de presă al Ambasadei Rusiei la Washington, DC, a declarat: „Deocamdată, nu avem niciun comentariu în această privință”.

Înalți oficiali ai Forțelor Aeriene ale SUA au fost informați despre interferență, potrivit unei persoane familiarizate cu briefing-ul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre evaluările interne ale guvernului. Persoana respectivă a confirmat că interferența are loc și că rețeaua de satelit rusească este responsabilă, dar nu a specificat numărul incidentelor sau intenția.

Cum au fost bruiate semnalele GPS

Majoritatea bruierilor funcționează prin producerea unui semnal puternic, zgomotos, pe – sau în apropierea – aceleiași frecvențe ca un semnal GPS. Oamenii de știință compară acest lucru cu modul în care o persoană care țipă într-o cameră va acoperi o persoană care vorbește în șoaptă.

În acest caz, sateliții care provoacă perturbații transmit semnale adiacente unei frecvențe GPS utilizate pe scară largă, dar acestea sunt suficient de puternice pentru a se transmite. Perturbările au loc aproape în întregime în Europa și afectează rețelele GPS ale SUA, Chinei și Uniunii Europene – deși nu și pe cele ale Rusiei.

Întreruperile au afectat dispozitive din Islanda până în Italia, dar sunt trecătoare, durând mai puțin de 10 secunde. Nu au cauzat perturbări majore, deoarece majoritatea dispozitivelor pot folosi ultima poziție cunoscută a unui utilizator pentru a naviga pentru o perioadă scurtă de timp sau pot apela pentru scurt timp la un semnal de rezervă.

Aceste cazuri se numără printre primele exemple cunoscute de interferență GPS provenită din spațiu. Celelalte două cazuri cunoscute publicului în care sateliții – unul chinezesc și unul american – au interferat cu semnalele GPS au fost rezultatul unor erori tehnice singulare care au cauzat interferențe pe frecvențe mai puțin utilizate.

Îngrijorări serioase în privința bruiajului din spațiu

Dar chiar dacă interferența este neintenționată, cercetătorii, cadrele universitare și foștii ofițeri militari au îngrijorări serioase cu privire la amenințarea pe care o reprezintă bruiajul din spațiu pentru GPS. Deși este posibil să se producă bruiaje de la sol, de la o navă sau de la un avion, toate au o rază de acțiune semnificativ mai mică decât un satelit.

Dana Goward, directoarea Resilient Navigation and Timing Foundation, care susține o infrastructură GPS mai sigură, a explicat că serviciile GPS nu se găsesc doar în aplicațiile destinate consumatorilor, precum Uber sau Lyft, ci fac totul, de la sincronizarea rețelelor electrice și a turnurilor de telefonie mobilă până la generarea de alerte critice pentru aeronave.

În ciuda rolului său important în viața de zi cu zi, experții spun că este adesea considerat de la sine înțeles. „GPS-ul este exact ca electricitatea”, a spus generalul William Shelton, fost comandant al Comandamentului Spațial al Forțelor Aeriene ale SUA. „Pui un ștecher în perete și te aștepți să fie curent electric acolo. La fel și cu GPS-ul.”

Bruiajul fără bază spațială este din ce în ce mai utilizat ca metodă de război electronic în Europa și Orientul Mijlociu. Dar a afectat de obicei dispozitivele din zone relativ mici, deoarece dispozitivele bruiate trebuie să fie în raza vizuală a emițătorului care emite semnalul de interferență. Însă, cu un aparat de bruiaj spațial, „cineva ar putea, dacă ar dori, bruia selectiv un continent întreg în fiecare zi”, a declarat Ramsey Faragher, șeful Institutului Regal de Navigație din Londra. Cei trei sateliți implicați în interferența studiată de oamenii de știință aparțin unei constelații rusești cunoscute sub numele de EKS, care este responsabilă de detectarea lansărilor de rachete și a exploziilor nucleare din întreaga lume, potrivit lui Bart Hendrickx, istoric al programului spațial rusesc. Primul caz al acestei bruiaje pe scară largă a fost înregistrat în octombrie 2019, la o lună după lansarea primului dintre sateliții EKS activi. Cel mai recent a fost detectat la mijlocul lunii februarie. Hendrickx și alți experți au declarat că ar fi surprinși dacă Rusia ar folosi în mod intenționat acești sateliți pentru bruiaj, deoarece scopul lor principal este de a îndeplini o funcție mult mai critică – sunt singurii sateliți de avertizare timpurie cunoscuți ai Rusiei.