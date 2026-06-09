Datele colectate de utilizatorii unui celebru joc au ajutat la dezvoltarea unui sistem de navigație pentru drone militare

Lansat în 2016, Pokémon Go a devenit rapid un fenomen global, încurajând utilizatorii să exploreze lumea reală și să scaneze străzi, clădiri și spații publice pentru a captura personaje virtuale.

De-a lungul anilor, jucătorii au generat miliarde de imagini și scanări ale mediului înconjurător, contribuind fără să știe la construirea unor hărți tridimensionale extrem de detaliate, scrie TVPWorld.

Datele Pokémon Go folosite pentru drone militare prin intermediul inteligenței artificiale

Potrivit investigației, aproape 30 de miliarde de scanări realizate de utilizatorii Pokémon Go sunt deținute în prezent de compania americană Niantic Spatial, desprinsă din dezvoltatorul original al jocului, Niantic.

Compania a utilizat inteligența artificială pentru a transforma imaginile colectate într-o hartă 3D complexă, capabilă să ofere informații precise despre poziționare și orientare chiar și în situațiile în care semnalul GPS nu este disponibil.

Tehnologia face parte din categoria sistemelor de poziționare vizuală (Visual Positioning System – VPS), o alternativă modernă la sistemele clasice de navigație prin satelit.

Datele ar putea reduce dependența de GPS

Unul dintre avantajele majore ale tehnologiei VPS este faptul că aceasta nu depinde de sateliți și este mult mai greu de perturbat prin bruiaj sau interferențe electronice.

Acest aspect este considerat extrem de important în context militar, unde sistemele GPS sunt frecvent vizate de atacuri electronice menite să inducă în eroare dronele și alte echipamente autonome.

Potrivit Trouw, în 2025, Niantic Spatial a încheiat un parteneriat cu compania americană Vantor, specializată în dezvoltarea de software pentru aplicații de apărare și informații spațiale.

Investigația sugerează că această colaborare ar putea permite implementarea sistemelor de navigație bazate pe tehnologia dezvoltată din datele colectate prin Pokémon Go pentru utilizări militare, inclusiv pentru drone.

Ridică întrebări etice

Reprezentanții Vantor au declarat pentru publicația olandeză că nu utilizează direct datele provenite din Pokémon Go. Cu toate acestea, compania nu a precizat dacă modelul pe care îl dezvoltă a fost antrenat folosind informațiile colectate prin intermediul jocului.

La rândul său, Niantic Spatial a confirmat anterior că scanările realizate de jucători au fost utilizate pentru antrenarea unei „versiuni timpurii” a modelului și a subliniat că utilizatorii și-au exprimat acordul prin acceptarea termenilor și condițiilor platformei.

Profesorul Jeroen van den Hoven, specialist în etica tehnologiei la Universitatea TU Delft din Olanda, consideră că volumul uriaș de date generat de comunitatea Pokémon Go a accelerat semnificativ dezvoltarea tehnologiei.

„Fără numărul uriaș de scanări realizate de gameri, dezvoltarea acestui sistem nu ar fi avansat atât de rapid”, a declarat acesta.

Expertul a adăugat că jucătorii au contribuit indirect la dezvoltarea unor aplicații cu potențial militar, chiar dacă această contribuție a fost una involuntară și dificil de anticipat la momentul utilizării jocului.