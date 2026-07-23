Fostul ministru ucrainean al Apărării cere să fie repus în funcție. Noi proteste sunt anunțate

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut funcția odată cu demisia Guvernului condus de Iulia Svîrîdenko, în cadrul remanierii inițiate de președintele Volodimir Zelenski. Plecarea sa din Executiv a provocat proteste la Kiev și în alte orașe, iar susținătorii săi anunță noi manifestații.

Fedorov: Accept doar funcția de ministru al Apărării

„Îi sunt recunoscător președintelui pentru toate opțiunile care mi-au fost propuse, dar nu voi accepta nicio altă funcție în afară de cea de ministru al Apărării”, a transmis Fedorov după întrevederea cu Zelenski, potrivit Le Figaro.

Fedorov a precizat că, la invitația președintelui Volodimir Zelenski, echipa sa s-a alăturat Ministerului Apărării în ianuarie 2026 cu un plan denumit „AIR-LAND-ECONOMY”, care prevedea protejarea spațiului aerian, menținerea liniei frontului și lovirea economiei Rusiei. Potrivit acestuia, în cele șase luni de mandat, strategia a permis Ucrainei „să preia inițiativa” și să creeze „o fereastră de oportunitate” pentru a forța Rusia să accepte pacea dintr-o poziție de forță.

În mesajul publicat după întâlnirea cu Zelenski, Fedorov a spus că în Ucraina există doar trei funcții care pot influența în mod decisiv cursul războiului: președintele, ministrul Apărării și comandantul-șef al Forțelor Armate. El explicat că numai din poziția de ministru poate continua reformele începute în domeniul apărării.

Potrivit fostului ministru, doar această funcție îi oferă autoritatea necesară pentru a combate corupția din achizițiile militare, pentru a continua transformarea armatei, pentru a planifica și desfășura operațiuni asimetrice împotriva Rusiei și pentru a finaliza proiectele începute de echipa sa în cadrul Ministerului Apărării.

Divergențe privind strategia de război

Fedorov a dezvăluit că a avut divergențe cu fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, în privința strategiei militare în războiul cu Rusia. El promovează utilizarea pe scară largă a dronelor și a tehnologiilor avansate, în timp ce Sîrski susținea o abordare militară mai tradițională.

Oleksandr Sîrski a fost înlocuit marți cu Mykhailo Drapatîi, fost comandant al forțelor întrunite. Interimatul la Ministerul Apărării este asigurat de Ievhen Hmara, un oficial al serviciilor de securitate fără experiență politică.

Noi proteste în sprijinul lui Fedorov

Schimbările trebuie aprobate și de Parlamentul ucrainean, însă până în prezent nu a fost programată o ședință în acest sens. Susținătorii lui Fedorov au anunțat noi proteste pentru a cere revenirea acestuia în Guvern.