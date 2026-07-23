Prima pagină » Știri externe » Fostul ministru ucrainean al Apărării cere să fie repus în funcție. Noi proteste sunt anunțate

Fostul ministru ucrainean al Apărării cere să fie repus în funcție. Noi proteste sunt anunțate

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a cerut joi să fie repus în funcție, după o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski. El a refuzat toate celelalte posturi propuse și susține că doar din fruntea Ministerului Apărării poate continua reformele armatei.
Fostul ministru ucrainean al Apărării cere să fie repus în funcție. Noi proteste sunt anunțate
Mykhailo Fedorov, fostul ministru al Apărării din Ucraina/sursa foto: X/@FedorovMykhailo
Maria Miron
23 iul. 2026, 21:08, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut funcția odată cu demisia Guvernului condus de Iulia Svîrîdenko, în cadrul remanierii inițiate de președintele Volodimir Zelenski. Plecarea sa din Executiv a provocat proteste la Kiev și în alte orașe, iar susținătorii săi anunță noi manifestații.

Fedorov: Accept doar funcția de ministru al Apărării

„Îi sunt recunoscător președintelui pentru toate opțiunile care mi-au fost propuse, dar nu voi accepta nicio altă funcție în afară de cea de ministru al Apărării”, a transmis Fedorov după întrevederea cu Zelenski, potrivit Le Figaro.

Fedorov a precizat că, la invitația președintelui Volodimir Zelenski, echipa sa s-a alăturat Ministerului Apărării în ianuarie 2026 cu un plan denumit „AIR-LAND-ECONOMY”, care prevedea protejarea spațiului aerian, menținerea liniei frontului și lovirea economiei Rusiei. Potrivit acestuia, în cele șase luni de mandat, strategia a permis Ucrainei „să preia inițiativa” și să creeze „o fereastră de oportunitate” pentru a forța Rusia să accepte pacea dintr-o poziție de forță.

În mesajul publicat după întâlnirea cu Zelenski, Fedorov a spus că în Ucraina există doar trei funcții care pot influența în mod decisiv cursul războiului: președintele, ministrul Apărării și comandantul-șef al Forțelor Armate. El explicat că numai din poziția de ministru poate continua reformele începute în domeniul apărării.

Potrivit fostului ministru, doar această funcție îi oferă autoritatea necesară pentru a combate corupția din achizițiile militare, pentru a continua transformarea armatei, pentru a planifica și desfășura operațiuni asimetrice împotriva Rusiei și pentru a finaliza proiectele începute de echipa sa în cadrul Ministerului Apărării.

Divergențe privind strategia de război

Fedorov a dezvăluit că a avut divergențe cu fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, în privința strategiei militare în războiul cu Rusia. El promovează utilizarea pe scară largă a dronelor și a tehnologiilor avansate, în timp ce Sîrski susținea o abordare militară mai tradițională.

Oleksandr Sîrski a fost înlocuit marți cu Mykhailo Drapatîi, fost comandant al forțelor întrunite. Interimatul la Ministerul Apărării este asigurat de Ievhen Hmara, un oficial al serviciilor de securitate fără experiență politică.

Noi proteste în sprijinul lui Fedorov

Schimbările trebuie aprobate și de Parlamentul ucrainean, însă până în prezent nu a fost programată o ședință în acest sens. Susținătorii lui Fedorov au anunțat noi proteste pentru a cere revenirea acestuia în Guvern.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Se confirmă informațiile Gândul. Șefa ONJN și Denise Rifai au pus umărul la inculparea lui Ciucu. Probele procurorilor sunt valide
Gandul
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Cele cinci zodii recunoscute pentru loialitatea față de prieteni. Sunt oamenii pe care te poți baza la bine și la greu
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia