Premierul Ucrainei și-a depus demisia. Zelenski pregătește o schimbare majoră de guvern în plin război

„Parlamentul va analiza această chestiune în viitorul apropiat, în conformitate cu procedura stabilită”, a transmis Stefanciuk pe platforma X, potrivit Reuters.

Demisia vine la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că intenționează să o înlocuiască pe Svîrîdenko, în cadrul unei remanieri ample, despre care a spus că este necesară pentru aplicarea unei „noi strategii politice”.

Plecarea premierului atrage demisia întregului Guvern

Potrivit Constituției Ucrainei, demisia prim-ministrului atrage automat demisia întregului Cabinet. Guvernul aflat la final de mandat își va continua însă activitatea până când noua echipă guvernamentală va fi votată de Parlament și își va prelua oficial atribuțiile.

Președintele Ucrainei trebuie să înainteze Parlamentului o propunere pentru funcția de premier, iar candidatul are nevoie de votul deputaților din Rada Supremă.

Partidul prezidențial, Slujitorul Poporului, ar urma să discute schimbările de personal într-o reuniune programată pentru marți, 14 iulie. Procesul parlamentar pentru instalarea unui nou guvern ar putea începe în zilele următoare.

Cine ar putea deveni noul premier al Ucrainei

Volodimir Zelenski nu a anunțat oficial numele viitorului prim-ministru. Printre persoanele luate în calcul se află:

Serhii Korețki, directorul companiei energetice de stat Naftogaz;

Denis Șmîhal, actualul ministru al Energiei și fost premier între 2020 și 2025;

Mihailo Fedorov, ministrul Apărării;

Ihor Terehov, primarul orașului Harkov.

Korețki este prezentat de mai multe surse politice de la Kiev drept unul dintre favoriți, însă negocierile nu au fost încă finalizate.

Svîrîdenko ar putea primi o funcție diplomatică

Zelenski i-a mulțumit Iuliei Svîrîdenko pentru activitatea „clară, stabilă și eficientă” și a afirmat că i-a propus să preia un „nou și important domeniu al relațiilor cu un partener-cheie”.

Presa ucraineană relatează că fostul premier ar putea deveni ambasadorul Ucrainei în Statele Unite, însă această numire nu a fost confirmată oficial.

Svîrîdenko a declarat că este mândră că a condus Guvernul „într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă a Ucrainei” și a sugerat că va continua să lucreze în serviciul statului.

Aproape un an la conducerea Guvernului

Iulia Svîrîdenko, economistă și fost ministru al Economiei, a fost numită premier la 17 iulie 2025. Înainte de a prelua conducerea Guvernului, ea a coordonat negocierile pentru acordul privind mineralele strategice dintre Ucraina și Statele Unite, considerat important pentru consolidarea intereselor economice americane în Ucraina.

Guvernul său a avut ca priorități creșterea producției interne de armament, atragerea finanțării externe, protejarea infrastructurii energetice și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Noua remaniere are loc într-un moment dificil pentru Kiev, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al pregătirilor pentru un nou sezon rece, în care infrastructura energetică ucraineană riscă să fie din nou una dintre principalele ținte ale Moscovei.

Schimbările vin și după un amplu scandal de corupție care a afectat administrația de la Kiev și a dus la plecarea unor oficiali importanți. Zelenski susține că noua formulă guvernamentală trebuie să accelereze producția de armament, relațiile cu aliații și reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană.