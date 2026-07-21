UPDATE 23.39. Volodymyr Horbatiuk va deveni noul șef al Statului Major General al Armatei Ucrainei. El îl va înlocui pe Andrii Gnativ la această funcție, a declarat deputatul Oleksiy Goncharenko.

Știrea inițială: Demiterea lui Sârski vine la doar câteva zile după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, o mișcare care a declanșat proteste stradale în toată țara.

Zvonurile inițiale conform cărora sfârșitul mandatului lui Fedorov ar fi fost legat de un conflict între cei doi bărbați au fost confirmate curând, scrie BBC.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost lăudat intens pentru energizarea ministerului și transformarea forțelor armate, precum și pentru conducerea unei campanii de combatere a corupției.

Sârski, în vârstă de 60 de ani, este văzut de mulți în Ucraina ca un comandant de școală sovietică, reticent în implementarea unor schimbări radicale în armată.

Noul șef al Armatei Ucrainei este Mykhailo Drapatyi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a ales pe Mykhailo Drapatyi, în vârstă de 43 de ani, să-l înlocuiască pe Oleksandr Syrsky, în cadrul schimbării generaționale în conducerea militară a Kievului.

Volodimir Zelenski l-a ales pe Mihailo Drapatyi comandant suprem al forțelor armate ale Ucrainei după ce l-a demis pe controversatul general și apropiatul său, Oleksandr Sârski, în cea mai mare reorganizare a conducerii militare a țării de la 2024 încoace, relatează The Financial Times.

Decizia președintelui ucrainean vine în urma unor zile de proteste de amploare, manifestanții adăugând demiterea lui Syrsky la o listă tot mai mare de cereri, care includea repunerea în funcție a popularului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, care a fost demis de Zelenski în remanierea cabinetului de săptămâna trecută.

„Am decis ca Mykhailo Drapatyi să devină noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mykhailo, Yevhen Khmara și Pavlo Palisa, am stabilit modul în care structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei ar trebui actualizată. Adevărul este că Oleksandr Syrsky a asigurat succesul Ucrainei în apărarea Kievului, în ofensiva de la Harkov și în ofensiva de la Kursk. S-au înregistrat progrese semnificative, apărarea Ucrainei continuă și fiecare soldat trebuie tratat cu demnitate. Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Syrsky și fiecăruia dintre soldații noștri pentru pozițiile puternice ale Ucrainei în prima linie.

Îi sunt recunoscător lui Mihail Drapatoy pentru această perspectivă. Astăzi, cu Alexander Syrsky și Andrey Gnatov, am discutat despre viitoarele formate ale serviciului și despre tranziția corectă a situației”, a declarat Zelenski.

Cine este Mykhailo Drapatyi

Drapatyi, în vârstă de 43 de ani, a fost anterior responsabil cu comanda forțelor terestre și a forțelor comune ale Ucrainei.

Este unul dintre cei mai cunoscuți comandanți de câmp de luptă ai țării, aparținând unei generații tinere de ofițeri formați de războiul cu Rusia, mai degrabă decât de armata sovietică. Această mișcare vine în contextul în care Zelenski încearcă să reseteze strategia militară a Kievului și să limiteze reacția politică negativă care a zdruncinat încrederea publicului în conducerea sa din timpul războiului, în urma deciziei sale șocante de a-l înlătura pe Fedorov, căruia mulți îi atribuie schimbarea cursului războiului în ultimele luni.

Alegerea unui comandant cu aproape două decenii mai tânăr decât Syrsky, în vârstă de 60 de ani, născut în Rusia și antrenat în Uniunea Sovietică, a semnalat disponibilitatea lui Zelenski de a accepta o schimbare generațională la conducerea forțelor armate ale Ucrainei, în timp ce Kievul își adaptează strategia după mai bine de patru ani de război aprins cu Rusia.

Syrsky nu a fost încă demis oficial, dar se așteaptă să fie demis din funcție miercuri, potrivit unui înalt oficial ucrainean implicat în acest proces.

Zelenski l-a demis săptămâna trecută pe ministrul civil al apărării, Fedorov, după ce ruptura dintre el și Sârski a devenit tot mai puternică. Președintele Ucrainei i-a oferit lui Fedorov un rol important în cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, cu acces direct la președinte și un mandat de a supraveghea inovația în domeniul apărării și reforma militară, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Însă un oficial ucrainean de rang înalt și alte două persoane familiarizate cu situația au declarat că Fedorov a dorit doar să se întoarcă la Ministerul Apărării.

Realizările lui Mykhailo Drapatyi în războiul din Ucraina

Presa ucraineană relatează realizările lui Mykhailo Drapatyi în războiul din Ucraina:

▪️Penetrarea în Mariupol (mai 2014):

În mai 2014, cu gradul de maior și în funcția de comandant al 2-lea batalion al 72-a brigadă mecanizată independentă (OMBr), Mykhailo Drapatyi a condus grupul blindat care a penetrat liniile inamice pentru a oferi sprijin forțelor ucrainene înconjurate.

▪️Evacuarea din „cotul Izvarino” (august 2014):

În condiții de încercuire și bombardamente constante din teritoriul Federației Ruse, Mykhailo Drapatyi a preluat comanda și a preluat responsabilitatea pentru spargerea încercuirii. A evacuat cu succes din zona de conflict peste 260 de luptători și aproximativ 30 de unități de tehnică grea.

▪️Parcursul profesional și educația:

Mykhailo Drapatyi a urmat o carieră de la comandant de batalion până la comandant al 58-a brigadă de infanterie mecanică independentă „Hetmanul Ivan Vighovski”. A obținut o diplomă superioară în domeniul militar la Universitatea Națională de Apărare a Ucrainei, pe care a absolvit-o cu distincție.

▪️Rolul lui Mykhailo Drapatyi în războiul din Ucraina:

Anul 2022: A condus grupul operațional de trupe „Krivoi Rog”, jucând un rol crucial în oprirea avansului inamicului în sud și în eliberarea ulterioară a părții de vest a regiunii Herson.

Februarie 2024: A fost numit locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, responsabil cu pregătirea militarilor.

Mai 2024: A preluat conducerea grupului operațional de trupe „Harkiv” în timpul noii ofensive rusești în nordul regiunii Harkiv, unde, sub conducerea sa, a fost posibilă stabilizarea liniei frontului în zonele Vovchansk și Lypți.

Iunie 2025: A fost numit Comandant al Forțelor Unite ale Forțelor Armate ale Ucrainei. În același timp, a continuat să conducă grupul operațional-strategic de trupe „Hortița”, pe care l-a preluat în ianuarie 2025.

▪️Distincții de stat:

Crucea pentru Merite de Luptă (2022) – pentru merite personale remarcabile în apărarea suveranității statului.

Ordinul Bogdan Hmelnițki, clasa I, II și III – cavaler complet al ordinului.