Fostul adjunct al lui Zelenski rămâne sub control judiciar până în septembrie, în dosarul de corupție

Decizia a fost anunțată de Înalta Curte Anticorupție pe canalul său oficial de Telegram. Instanța a prelungit cu două luni măsurile procesuale aplicate lui Smirnov, obligându-l să se prezinte la fiecare solicitare a judecătorilor, să anunțe orice schimbare a domiciliului sau a locului de muncă și să nu comunice cu persoanele indicate în hotărârea instanței.

De asemenea, fostul oficial trebuie să predea autorităților pașapoartele pentru călătoriile în străinătate, acestea urmând să rămână în custodia statului până la o nouă decizie a instanței.

Dosarul de corupție

Andrii Smirnov este acuzat că ar fi spălat bani proveniți din surse ilicite prin construirea a două locuințe într-o zonă de agrement din regiunea Odesa. Anchetatorii susțin că în proiect au fost investite aproximativ 6,5 milioane de hrivne (circa 158.000 de dolari), iar imobilele au fost înregistrate pe numele unei companii și ulterior transferate unei persoane apropiate.

În dosar este cercetat și proprietarul companiei de construcții, care, potrivit anchetatorilor, i-ar fi oferit lucrări în valoare de 100.000 de dolari în schimbul influențării rezultatului unei licitații.

Procurorii îl acuză, totodată, și de îmbogățire ilicită, susținând că între 2020 și 2022 a dobândit active în valoare de 15,7 milioane de hrivne (aproximativ 382.000 de dolari), deși veniturile și economiile sale declarate în aceeași perioadă s-au ridicat la doar 1,3 milioane de hrivne (circa 32.000 de dolari).

De două ori în arest preventiv

În cursul anchetei, instanța a dispus de două ori arestarea preventivă cu posibilitatea eliberării pe cauțiune, iar Smirnov a achitat sumele stabilite de judecători. Dosarul se află în continuare pe rolul Înaltei Curți Anticorupție.