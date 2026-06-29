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3,6 milioane de dolari, plătiți pentru eliberarea unui ministru ucrainean acuzat de spălare de bani. Cine a achitat suma?

Întreaga cauțiune de 150 de milioane de hrivne (3,6 milioane de dolari) stabilită pentru fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală, a fost achitată luni.
3,6 milioane de dolari, plătiți pentru eliberarea unui ministru ucrainean acuzat de spălare de bani. Cine a achitat suma?
fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko/sursa foto: Wikipedia
Maria Miron
29 iun. 2026, 20:40, Justiţie
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Suma a fost plătită de cinci companii private, ceea ce îi deschide fostului ministru calea către eliberarea din arest preventiv, după finalizarea procedurilor legale.

Potrivit The New Voice of Ukraine, care citează proiectul de investigații Schemes, în 26 iunie, trei companii au achitat 105 milioane de hrivne (aproximativ 2,5 milioane de dolari). Luni, alte două firme au virat încă 45 de milioane de hrivne (circa 1,1 milioane de dolari), astfel încât întreaga cauțiune a fost acoperită.

Cea mai mare parte a cauțiunii, 87 de milioane de hrivne (aproximativ 2,1 milioane de dolari), a fost achitată de compania Hirant Construct, iar restul sumei a provenit de la firme din domeniul comerțului cu lemn și al exploatării forestiere.

Misterul din spatele cauțiunii

Plata cauțiunii a atras atenția jurnaliștilor de investigație deoarece banii nu au fost achitați de Halușcenko, ci de cinci companii private din domenii precum comerțul cu produse din fier, comerțul cu lemn și exploatarea forestieră.

Potrivit jurnaliștilor de la Schemes, unele dintre companiile care au achitat cauțiunea au o activitate declarată extrem de modestă. De exemplu, Hirant Construct, care a plătit cea mai mare parte a sumei, are un singur angajat și un capital social de numai 5.000 de hrivne – aproximativ 120 de dolari.

Acuzat de spălarea a peste 112 milioane de dolari

Herman Halușcenko a condus Ministerul ucrainean al Energiei între 2021 și 2025, iar ulterior a ocupat funcția de ministru al Justiției, câteva luni în 2025. El se află în arest din februarie 2026.

La mijlocul lunii februarie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) l-au pus sub acuzare în dosarul „Midas”, fiind suspectat de participare la o organizație criminală și de spălare de bani.

Anchetatorii susțin că organizația a înființat, în februarie 2021, un fond de investiții înregistrat în Anguilla, teritoriu britanic de peste mări cunoscut ca jurisdicție offshore, pentru a atrage aproximativ 100 de milioane de dolari. Potrivit procurorilor, în perioada în care Halușcenko conducea Ministerul Energiei, gruparea ar fi obținut peste 112 milioane de dolari din activități ilegale din sectorul energetic, bani care ar fi fost ulterior spălați prin criptomonede și alte instrumente financiare.

Cauțiune cu reducere: 1,2 milioane de dolari

Halușcenko a fost reținut pe 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească Ucraina. Două zile mai târziu, procurorii anticorupție au dispus arestarea sa preventivă și au stabilit o cauțiune de 200 de milioane de hrivne, aproximativ 4,8 milioane de dolari.

În urmă cu două săptămâni, judecătorii au redus suma la 150 de milioane de hrivne, respectiv 3,6 milioane de dolari.

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