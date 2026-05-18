Fostul șef al Biroului Prezidențial din Ucraina a fost eliberat pe cauțiune

Cauțiunea stabilită de instanță a fost de 140 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de dolari.

Decizia de plasare în arest preventiv fusese luată pe 13 mai, instanța stabilind o perioadă de detenție de două luni, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Potrivit declarațiilor făcute de Andrii Yermak, acesta nu dispunea personal de suma necesară și urma să se bazeze pe ajutorul apropiaților pentru plata garanției financiare.

Dosarul Andrii Yermak privind spălarea de bani și schema Energoatom

Anchetatorii susțin că Andrii Yermak ar fi implicat într-o schemă de spălare de bani legată de construcția unui complex rezidențial de lux din localitatea Kozyn, situată la sud de Kiev. Procurorii afirmă că între anii 2021 și 2025 ar fi fost spălate peste 460 de milioane de grivne, aproximativ 8,9 milioane de dolari.

Conform Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), banii proveneau dintr-un mecanism de corupție asociat companiei de stat Energoatom, gigantul nuclear ucrainean. Ancheta indică faptul că oficiali de rang înalt ar fi perceput comisioane ilegale de 10-15% de la contractorii companiei, în schimbul menținerii contractelor și aprobării serviciilor furnizate.

Procurorii susțin că una dintre cele patru vile construite prin intermediul acestei scheme ar fi fost destinată lui Andrii Yermak.

Andrii Yermak neagă acuzațiile de corupție și spălare de bani

În același dosar au mai fost inculpate alte șase persoane, printre care fostul vicepremier Oleksii Chernyshov și Timur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski.

Andrii Yermak și avocatul său au respins toate acuzațiile formulate de procurori, catalogând dosarul drept „nefondat”. Fostul oficial ucrainean a anunțat că va contesta în instanță măsura preventivă dispusă împotriva sa.

După eliberarea pe cauțiune, Andrii Yermak trebuie să respecte mai multe obligații impuse de autorități. Acesta va purta o brățară electronică de monitorizare, nu poate părăsi Kievul fără aprobare oficială, trebuie să anunțe orice schimbare de domiciliu și are interdicția de a comunica cu ceilalți suspecți din dosar. Totodată, pașapoartele sale au fost confiscate pe durata anchetei.

Andrii Yermak și impactul scandalului asupra administrației Zelenski

Cazul Andrii Yermak reprezintă unul dintre cele mai sensibile scandaluri de corupție care afectează cercurile apropiate administrației președintelui Volodimir Zelenski. Ancheta vine într-un moment delicat pentru Ucraina, în contextul în care autoritățile de la Kiev încearcă să demonstreze partenerilor occidentali că lupta împotriva corupției rămâne o prioritate strategică.

Dosarul ar putea avea implicații importante atât la nivel politic, cât și în relațiile internaționale ale Ucrainei, mai ales în contextul sprijinului financiar și militar oferit de statele occidentale.