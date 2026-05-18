Conform publicației, Kaja Kallas s-a opus de mult timp negocierilor directe cu Rusia. Cu toate acestea, săptămâna trecută s-a propus ca și candidată pentru rolul de negociator, susținând că va fi „capabilă să vadă prin capcanele pe care le întinde Rusia”. Cu toate acestea, trei diplomați UE anonimi au declarat pentru Politico că poziția anti-rusă dură a Kajei Kallas ar „determina o respingere rapidă” din partea lui Vladimir Putin. „Din păcate, ea s-a exclus din cursă”, a explicat un oficial de rang înalt.

Potrivit Politico, Bruxelles-ul „continuă să caute” alți candidați pentru rolul de negociator UE cu Rusia.

De exemplu, fosta cancelară a Germaniei Angela Merkel, președintele finlandez Alexander Stubb și fostul prim-ministru italian Mario Draghi sunt luați în considerare pentru acest rol.

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe fostul cancelar german Gerhard Schröder negociator potrivit pentru dialogul dintre Rusia și Europa. Kaja Kallas i-a respins candidatura. Guvernul german se opune, de asemenea.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că Europa însăși va stabili cine o va reprezenta în eventualele negocieri cu Rusia.