Conform Spiegel, în cercurile politice germane se discută ideea că fostul cancelar german Angela Merkel ar putea fi un mediator potrivit. Ea vorbește rusa, îi cunoaște personal pe președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și pe Vladimir Putin, iar în plus, a fost retrasă destul de mult și ar putea fi obiectivă cu privire la conflict.

De când Putin a propus ca fostul cancelar Gerhard Schröder să fie mediator, în Uniunea Europeană au avut loc discuții intense despre posibile negocieri – având în vedere experiența nefericită a medierii SUA, UE dorește de această dată să participe la discuții.

Diplomatul principal al Europei, Kaja Kallas, a declarat că „nu ar fi foarte inteligent” să lăsăm Kremlinul să dicteze candidatul pentru negocieri.

Mediatorul trebuie să obțină aprobarea Europei de Est și balticilor

Președintele Conferinței de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, a fost mai reținut: oricine ar fi în cele din urmă mediatorul, acesta trebuie să primească „o aprobare largă la nivel european, în special din partea Europei de Est și a țărilor baltice”.

În calitate de șef al guvernului, Merkel, în ciuda criticilor dure din partea Poloniei și a țărilor baltice, a promovat proiectul conductei de gaze „Nord Stream – 2”. În plus, ea cunoaște bine conflictul ucrainean, a jucat un rol cheie în acordurile de la Minsk din 2014 și 2015, care, în cele din urmă, nu au reușit să prevină invazia rusă din 2022.

Ce spune Merkel?

Biroul lui Merkel a declarat pentru Spiegel că „nu au primit nicio solicitare” privind rolul de mediator. Cu toate acestea, la întrebarea dacă ea își poate asuma un astfel de rol, nu a fost oferit niciun răspuns negativ.