FT: Companiile petroliere reiau explorările în Alaska,

Potrivit firmei de cercetare Wood Mackenzie, investițiile de capital în industria petrolieră din Alaska vor ajunge la un nivel record de 5 miliarde de dolari în 2025, față de 4,1 miliarde de dolari în 2024, relatează Financial Times.

În martie, mai multe companii, inclusiv ExxonMobil, Shell și Repsol, au plătit în total 163 de milioane de dolari pentru contracte de leasing pentru dezvoltarea zăcămintelor din așa-numita Rezervă Națională de Petrol din Alaska (NPRA).

Companiile americane ConocoPhillips și firma australiană Santos au depus, de asemenea, cereri de leasing pentru explorarea și dezvoltarea de noi zăcăminte în Alaska.

Se preconizează că zăcământul Pikka, dezvoltat de Santos și Repsol, va începe producția încă din luna mai și va produce până la 80.000 de barili pe zi.

Zăcământul Willow al ConocoPhillips este programat să înceapă producția în 2029 și se așteaptă să producă 180.000 de barili pe zi.