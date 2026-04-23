Întrebat dacă a primit demisiile miniștrilor PSD, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Nu! În mod oficial, nu!Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”.

Ce ar face președintele dacă se depune o moțiune de cenzură iar Guvernul Bolojan ar pica la vot: : „Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt. Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”.

A performat sau nu Ilie Bolojan? „Dacă aș da un răspuns…”

Șeful statului a fost întrebat și dacă a performat sau nu Ilie Bolojan ca premier. Răspunsul a fost următorul: „Dacă aș da un răspuns m-aș plasa într-o parte sau alta. Așa o să îmi păstrez statutul de mediator”.

Nicușor Dan a fost chestionat de jurnaliști și în legătură cu mesajul pe care îl va transmite oficialilor europeni: „ Ce le-am spus și cetățenilor români în declarația pe care am avut-o aseară, că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi OCDE, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens. Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua drumul pe care s-a angajat. În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public”.

Întrebat dacă va continua discuțiile cu liderii politici, Nicușor Dan a răspuns: „O să vedem. O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț„.