Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, prima luare de poziție după demisiile miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan: „Eu sunt mediatorul”. Ce răspunde președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan a performat ca premier. Evoluții așteptate săptămâna viitoare

Nicușor Dan, prima luare de poziție după demisiile miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan: „Eu sunt mediatorul”. Ce răspunde președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan a performat ca premier. Evoluții așteptate săptămâna viitoare

Președintele Nicușor Dan a comentat din Cipru, unde se desfășoară Consiliul European, situația din Guvernul României, din care miniștrii PSD și-au depus astăzi demisiile iar premierul Bolojan a numit interimari pe portofolii.
Nicușor Dan, prima luare de poziție după demisiile miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan: „Eu sunt mediatorul”. Ce răspunde președintele, întrebat dacă Ilie Bolojan a performat ca premier. Evoluții așteptate săptămâna viitoare
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Sorina Matei
23 apr. 2026, 19:24, Politic

Întrebat dacă a primit demisiile miniștrilor PSD, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Nu! În mod oficial, nu!Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”.

Ce ar face președintele dacă se depune o moțiune de cenzură iar Guvernul Bolojan ar pica la vot: : „Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt. Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”.

A performat sau nu Ilie Bolojan? „Dacă aș da un răspuns…”

Șeful statului a fost întrebat și dacă a performat sau nu Ilie Bolojan ca premier. Răspunsul a fost următorul: „Dacă aș da un răspuns m-aș plasa într-o parte sau alta. Așa o să îmi păstrez statutul de mediator”.

Nicușor Dan a fost chestionat de jurnaliști și în legătură cu mesajul pe care îl va transmite oficialilor europeni: „ Ce le-am spus și cetățenilor români în declarația pe care am avut-o aseară, că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi OCDE, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens. Instituțiile funcționează și, într-o formă sau alta, România își va continua drumul pe care s-a angajat. În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public”.

Întrebat dacă va continua discuțiile cu liderii politici, Nicușor Dan a răspuns: „O să vedem. O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț„.

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor