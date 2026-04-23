Fritz, despre Bolojan: Este mai popular decât brandul de partid

Președintele USR Dominic Fritz a vorbit joi la Europa FM despre premierul Ilie Bolojan, despre care a spus că, alături de miniștrii USR, „a adus un suflu nou și o verticalitate în acest guvern”.

El a spus că în multe ocazii USR nu a fost de acord cu el, „ori pe politici publice, ori pe abordarea lui”. Fritz adaugă că „susținerea noastră pentru el nu e din entuziasm emoțional, ci dintr-o evaluare foarte clară că doar dacă păstrăm actuala formulă putem să continuăm să îndreptăm greșelile care s-au făcut în trecut”.

Întrebat dacă se așteaptă ca Bolojan să facă alt partid dacă PNL renunță la el, Dominic Fritz a spus: „Să știți că eu văd foarte multă susținere în PNL pentru Ilie Bolojan”.

„În același timp, văd și ei, și asta este totuși o diferență cu domnul Cîțu, cu tot respectul, văd și ei că Ilie Bolojan este mai popular decât brandul de partid, posibil pentru că și mulți din alegătorii și simpatizanții USR îl susțin pe el, și de aceea pentru un partid să decapitezi propriul președinte popular poate nu e cea mai bună mișcare”, a mai spus Fritz.

Întrebat despre o posibilă alianță USR-PNL pentru alegerile parlamentare din 2028, liderul USR a spus: „Asta trebuie să evaluăm în funcție de cine va fi acest partener. Dar, da, eu cred că în 2028 nu va fi o luptă ușoară pentru a ține România pe calea pro-europeană, pentru a ține România, cumva, pe o cale de anticorupție și de reformism. Și, de aceea, noi suntem deschiși să colaborăm și cu alte forțe politice. Și de ce nu un PNL condus de Ilie Bolojan?”.