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Presa maghiară despre Tomac premier: „Nici PNL, nici USR nu îl susțin”

Desemnarea lui Eugen Tomac ca premier al României a fost urmărită și de presa maghiară. Publicația Világgazdaság scrie că guvernul Bolojan nu a rezistat nici un an, doborât de măsurile de austeritate, și că România se pregătește acum de un nou guvern tehnocrat.
Presa maghiară despre Tomac premier: „Nici PNL, nici USR nu îl susțin
Andreea Tobias
05 iun. 2026, 12:02, Politic
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Publicația notează că România trece frecvent prin crize guvernamentale și că, pe 5 mai, căderea coaliției conduse de Ilie Bolojan a devenit inevitabilă.

Sursa citată apreciază că popularitatea fostului premier a scăzut drastic din cauza austerității economice, iar votul de neîncredere a urmat firesc.

„În ciuda faptului că Nicușor Dan a subliniat importanța dialogului politic, el a solicitat totuși formarea guvernului unui prim-ministru pe care nici Partidul Național Liberal (PNL), nici Uniunea Salvați România (USR) nu îl susțin”.

Cine este Eugen Tomac

Világgazdaság îl descrie pe Tomac ca pe un consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și deputat în Parlamentul European, funcție la care va trebui să renunțe din cauza conflictului de interese.

Politicianul în vârstă de 44 de ani și-a început cariera instituțională în 2006, specializându-se în problemele diasporei române. Este președintele Partidului Mișcarea Populară, partid creștin-democrat.

Ce a spus Nicușor Dan

Publicația citează declarația președintelui român, care a susținut că singura soluție posibilă este un premier independent de partidele parlamentare.

Direcțiile trasate de Nicușor Dan includ orientarea pro-occidentală, stabilitatea financiară, finalizarea PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, reforme instituționale, digitalizare și combaterea corupției. Presa maghiară remarcă însă că Nicușor Dan a desemnat un premier pe care nici PNL, nici USR nu îl susțin.

Ce a promis Tomac

După nominalizare, Tomac a declarat că obiectivul său este formarea unui guvern de experți și recâștigarea încrederii publice în instituții. Publicația îi citează prioritățile economice: creșterea competitivității României, utilizarea fondurilor PNRR și aderarea cât mai rapidă la OCDE.

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