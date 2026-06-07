Miruță, despre Ucraina: Așteptarea mea e ca atunci când pierzi controlul unei drone să pui mâna pe telefon și să anunți instituțiile din România

„A existat o poziție și scrisă și verbală, destul de fermă, cu privire la așteptarea României ca astfel de lucruri să fie anunțate. Acum, eu înțeleg și bucata cealaltă. Ucraina este o țară aflată în război. Într-o țară aflată în război, prioritățile au o dinamică fantastică. Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei cu niște dovezi, dacă au știut mai devreme și n-au anunțat, dacă abia atunci au știut și ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone, n-au vrut ei să vină, poate, până acolo cu ele, dar de la ei au plecat, că ăsta e un lucru cert, și ce ținte ar fi avut în Marea Neagră”, a spus Radu Miruță, duminică seara, la B1TV, precizând că România așteaptă răspunsuri.

Mai mult, el susține că aceste clarificări „trebuie să vină și din partea părții ucrainene”, „nu neapărat să umblăm noi să le obținem”.

Ministrul Apărării a spus care este „așteptarea” lui de la Ucraina: „Atunci când, dacă se întâmplă să pierzi controlul, fie că e dronă aeriană, fie că este dronă maritimă cu încărcătură, e legitim să pui mâna pe telefon și să anunți instituțiile de România că s-ar putea să găsească așa ceva. Ceea ce acum nu s-a întâmplat, decât cu 20 de minute înainte ca ea să se autodetoneze”.