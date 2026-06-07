Radu Miruță: Echipamente pentru a descoperi în larg drone nu avem în acest moment

„Discutăm de o tehnologie care e dezvoltată de vreun an de zile, iar pe zona militară echipamente pentru a descoperi în larg aceste drone nu avem în acest moment”, a declarat Radu Miruță, duminică seara, la B1TV.

ntrebat cine ar fi trebuit să vadă drona care a ajuns în Portul Constanța, ministrul a spus că în larg are responsabilități în acest sens și Armata, „dar pe dimensiunea acestei drone nu vedem așa ceva”, iar în zona de coastă „există responsabilitate la Garda de coastă. În zona de port există responsabilitate la Poliția de frontieră și Autoritatea Navală Română”.

„Producătorii de drone nu stau pe loc”

Ministrul Apărării a avorbit și despre echipamentele pe care România urmează să le cumpere prin SAFE.

„Urmează să fie livrat începând până la un an, un an și jumătate. Vor veni niște capabilități suplimentare luna viitoare, care vor rezolva puțin parte din ce lipsește”, a spus Miruță.

El a atras atenția însă că nici producătorii de drone „nu stau pe loc” și că tehnologia evoluează de la lună la lună.

„Dacă amprenta termică a unui motor era la o anumită sensibilitate acum o jumătate de an, acum modul în care au schimbat caracteristicile motorului, eliminarea căldurii prin radiatoare suplimentare și prin evacuări multiple, fac că amprenta termică să scadă. Amprenta tehnică înseamnă căldura pe care o emite o dronă, care de fapt este factorul în funcție de care diverse dispozitive cu infraroșu pot să o intercepteze”, a explicat ministrul.

Miruță spune că e nedrept să fie blamați militarii Armatei Române că nu reușesc să dea cu dronele jos: „Cei care trebuie să fie blamați sunt politicienii care au crezut că Armata Română este o zonă în care să se facă afaceri pe înzestrare”.