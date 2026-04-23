Ilie Bolojan, primele declarații după ce miniștrii PSD și-au depus demisia: Am luat act de demisiile lor / Premierul preia interimar portofoliul ministerului Energiei / Lista tuturor propunerilor

Premierul Ilie Bolojan a susținut, joi, o declarație de presă, după ce miniștrii PSD au demisionat din Guvern. Șeful Executivului a anunțat că a luat act de demisia acestora și că va transmite propunerile pentru interimari președintelui Nicușor Dan. Momentan, mai multe portofolii-cheie vor fi preluate de miniștri din actualul cabinet al premierului.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
23 apr. 2026, 15:43, Politic

„Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea din cele 10 luni. Toate lucrurile sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, secretar de stat, coleg din ministere și-a adus contribuția la ele”, a spus Ilie Bolojan.

„Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope, absorbția fondurile PNRR, SAFE, toate celelalte probleme, am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă cu câteva minute”, a continuat Bolojan.

Premierul a menționat că următorul pas este acela de a trimite președintelui Nicușor Dan propunerile de miniștri.

„Propunerile pe care le-am făcut urmăresc că ca cei care sunt propuși să aibă o experiență în așa fel încât, imediat, să poată prelua activitatea în așa fel încât să se desfășoare fără sincope și, de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue, drept pentru care, până luni am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat în așa fel încât, astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni să preia toate problemele”, a spus Bolojan. 

Șeful Executivului a mai precizat că „luni urmează să avem o întâlnire de lucru în așa fel încât să vedem unde sunt probleme, care sunt prioritățile pentru a lucra fără sincope”. 

Bolojan a mai anunțat și cine îi va înlocui pe miniștrii PSD care au demisionat:

  • La Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene
  • La Ministerul Sănătății – Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR)
  • La Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna, vicepremier (UDMR)
  • La Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne (PNL)
  • La Ministerul Energiei – Ilie Bolojan (declarațiile făcute în acest sens, pe larg, AICI)
  • La Ministerul Transporturilor – Radu Miruță, ministrul Apărării (USR)
  • Atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu vor fi preluate de Oana Gheorghiu

„În câteva ore vom trimite atât demisiile, cât și propunerile de înlocuire la președinție și așteptăm ca în zilele următoare să fie publicate în Monitorul Oficial”, a conchis premierul.

