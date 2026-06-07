Așa arată posibilul Guvern al lui Eugen Tomac | SURSE: acestea sunt nominalizările pentru Justiție, Finanțe, Muncă sau Agricultură | Premierul desemnat are luni consultări cu partidele

Potrivit programului anunțat duminică, Eugen Tomac se va întâlni luni cu reprezentanții PNL; USR și PSD.

Liberalii vor fi primii care se vor întâlni cu premierul desemnat, de la ora 11.00. Apoi, de la ora 14.00 Tomac va discuta cu reprezentanții USR, iar de la 17.00 cu social-democrații.

Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice.

Programul de marți va fi anunțat luni.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care Eugen Tomac este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Acesta urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și să prezinte în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

Mai multe nume cu experiență în administrație, diplomație, energie sau educație sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet, potrivit surselor G4Media. Mihnea Motoc, Luca Niculescu, Cosmin Soare Filatov, Bogdan Despescu, Corina Popescu, Bogdan Drăgoi, Bogdan Glăvan, Nicolae Istudor, Sorin Costreie, Lavinia Niculescu și Adrian Papahagi sunt numele vehiculate.

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac

Potrivit surselor G4Media, pentru Ministerul Apărării este vehiculat Mihnea Motoc, fost ministru al Apărării în Guvernul Cioloș și diplomat de carieră.

La Ministerul Afacerilor Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat în MAE, unde coordonează procesul de aderare a României la OCDE, potrivit G4Media.

Pentru Ministerul Justiției este vehiculat Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale și avocat, cu studii doctorale în domeniul patrimoniului cultural.

La Ministerul Afacerilor Interne este menționat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI și fost inspector general al Poliției Române, conform G4Media.

Pentru Ministerul Energiei este vehiculată Corina Popescu, fost director la Electrica și Transelectrica.

La Finanțe sunt discutate numele lui Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor, și Bogdan Glăvan, profesor universitar.

Pentru Ministerul Agriculturii este menționat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, potrivit surselor G4Media și Edupedu.

La Educație este vehiculat Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare și profesor la Universitatea din București.

La Muncă este vehiculată Lavinia Niculescu, fost secretar general la Ministerul Economiei, iar pentru Cultură este menționat Adrian Papahagi.