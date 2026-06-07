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G4Media: Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele discutate pentru principalele ministere

Mai multe nume cu experiență în diplomație, administrație, energie sau educație sunt vehiculate pentru Guvernul condus de Eugen Tomac.
G4Media: Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele discutate pentru principalele ministere
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 iun. 2026, 13:46, Politic
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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, la o lună de la căderea Guvernului Bolojan, iar mai multe nume cu experiență în administrație, diplomație, energie sau educație sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet, potrivit surselor G4Media.

Șeful statului a spus că, „pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”.

Eugen Tomac a declarat că va prezenta Parlamentului „o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”.

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac

Potrivit surselor G4Media, pentru Ministerul Apărării este vehiculat Mihnea Motoc, fost ministru al Apărării în Guvernul Cioloș și diplomat de carieră.

La Ministerul Afacerilor Externe este menționat Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și actual secretar de stat în MAE, unde coordonează procesul de aderare a României la OCDE, potrivit G4Media.

Pentru Ministerul Justiției este vehiculat Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale și avocat, cu studii doctorale în domeniul patrimoniului cultural.

La Ministerul Afacerilor Interne este menționat Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI și fost inspector general al Poliției Române, conform G4Media.

Pentru Ministerul Energiei este vehiculată Corina Popescu, fost director la Electrica și Transelectrica.

La Finanțe sunt discutate numele lui Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor, și Bogdan Glăvan, profesor universitar.

Pentru Ministerul Agriculturii este menționat Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București, potrivit surselor G4Media și Edupedu.

La Educație este vehiculat Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare și profesor la Universitatea din București.

La Muncă este vehiculată Lavinia Niculescu, fost secretar general la Ministerul Economiei, iar pentru Cultură este menționat Adrian Papahagi.

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