Tomac, după anunțul lui Fritz: Consider că USR își anulează propriul discurs

Eugen Tomac a declarat, vineri seara, la B1 TV că am luat notă de poziția USR, de a nu-i acorda votul de învestitură.

„Consider că USR își anulează propriul discurs, pentru că ani de zile au solicitat reforme, ministere conduse de profesioniști, iar eu am venit în fața acestor partide cu o echipă formată din oameni foarte bine pregătiți, oameni care au acceptat să-și lase activitatea lor deoparte și să se pună în slujba binelui comun”, spune Tomac.

Tomac este optimist că guvernul său va primi votul de învestitură

El este în continuare optimist și a transmis că le mulțumește „celor peste 200 de parlamentari care mi-au acordat încrederea și mă susțin”. De asemenea, a precizat că va încerca în continuare să convingă membrii Parlamentului să fie alături de el și de echipa pe care o propune, „pentru că este o echipă de oameni foarte bine pregătiți, și sunt convins că demersul pe care l-am început merită acest efort, pentru că țara noastră are nevoie de un guvern”.

Pe ce voturi se bazează Tomac

Întrebat pe voturile cui se bazează în acest moment, dacă PNL și USR nu votează guvernul propus de el, Eugen Tomac a răspuns că în fiecare zi discută cu mai mulți parlamentari, cu oameni care împărtășesc aceleași valori, „cu oameni care cred într-o Românie europeană, într-o Românie puternică, ancorată în relația transatlantică, în oameni care își doresc instituții funcționale, transparente, cu oameni integri, bine pregătiți, bine intenționați și evident că este obligația mea să continui acest dialog în fiecare zi, până în clipa în care voi merge în Parlament”.