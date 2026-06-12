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USR a decis: nu va vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Fritz: acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional

USR nu va vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Forul de conducere al partidului a decis că nu va sprijini în Parlament un cabinet condus de Eugen Tomac. Practic, reprezentanții USR rămân solidari cu liberalii care au adoptat o strategie asemănătoare.
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Petru Mazilu
12 iun. 2026, 18:22, Politic
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Comitetul Politic al USR a decis că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut vineri de președintele Dominic Fritz după consultarea liderilor USR.

„Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățeni în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține soluția propusă. Tocmai am consemnat această decizie în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic. Concluzia noastră este că acest guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul”, a declarat Dominic Fritz prin intermediul unui mesaj video.

Liderul USR a mai spus că „nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac”, pe care o apreciază și nici o decizie împotriva președintelui Nicușor Dan.

Decizia USR nu este o surpriză

Anunțul nu reprezintă o surpriză. Anterior, consultările filialelor au arătat că membrii de partid nu agreează ideea unui guvern de tehnocrați. În plus, liderii USR cred că un Guvern Tomac ar putea reprezenta un paravan pentru PSD.

De asemenea, premierul desemnat Eugen Tomac nu a inclus în propunerea sa de cabinet numele actualilor miniștri ai USR, așa cum a cerut Dominic Fritz.

„Credem că vom putea ieși din blocajul politic doar cu adevărul, doar dacă spunem lucrurilor pe nume.  Un guvern tehnocrat ar fi o soluție de a masca un adevăr simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană, dorește să fie la putere, dar fără să-și asume nimic. Într-un guvern tehnocrat nimeni n-ar mai ști cine dă comanda și cine plătește. Iar cine ar profita de o astfel de ceață politică? Cu siguranță nu cetățenii de rând, care își doresc claritate și dare de seama. Ei sunt cei care trebuie să știe pe cine pot sancționa la vot”, a adăugat Fritz.

Ce soluție propune USR

Liderul USR a mai spus că susține ideea unui guvern minoritar.

„Am mai spus-o: criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. Este nevoie de o soluție asumată, transparentă, în care legătura este clară între cine ia decizia și cine își asumă răspunderea politică pentru consecințele deciziei. De aceea noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern care, chiar dacă ar fi minoritar, și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor judeca la alegeri”, a precizat Dominic Fritz.

USR ca PNL

O decizia similară au luat și liberalii. Joi, în urma ședinței Biroului Politic Național, PNL a decis, în unanimitate, că nu va vota guvernul Tomac.

În urma celor două decizii, la care se adaugă reticența UDMR și refuzul AUR, proiectul Tomac pare să fie condamnat la eșec.

Calculele s-au simplificat, situația s-a complicat

Pentru ca un nou Guvern să fie învestit, sunt necesare minimum 233 de voturi în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. În total, Parlamentul are 464 de aleși.

Configurația parlamentară arată astfel: PSD are 127 de parlamentari, după plecarea deputatului Victor Ponta la grupul Uniți pentru România, AUR are 90, PNL are 76, USR are 59, UDMR are 31, grupul minorităților naționale are 17, SOS România are 15, Uniți pentru România are 15, PACE – Întâi România are 11. În plus, sunt 23 de parlamentari neafiliați.

O formulă PSD-PNL-USR-UDMR ar fi avut o majoritate clară pentru învestirea Guvernului. Prin deciziile PNL și USR de a nu vota Cabinetul Tomac, această variantă iese din calcul.

În lipsa PNL și USR, situație devine mult mai complicată. Eugen Tomac ar avea nevoie, în primul rând, de voturile PSD și UDMR, la care ar trebui să se adauge minoritățile naționale, grupurile mai mici și o parte dintre parlamentarii neafiliați.

Potrivit calculelor parlamentare, dacă PSD, UDMR, minoritățile naționale, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și toți parlamentarii neafiliați ar vota disciplinat Cabinetul Tomac, premierul desemnat ar aduna 224 de voturi. Numărul este cu 9 sub pragul de 233 necesar pentru învestirea Guvernului. Pentru a trece de pragul majorității, Cabinetul Tomac ar avea nevoie și de voturi din partea unor „rebeli” de la PNL și USR.

Premierul desemnat Eugen Tomac nu a discutat cu AUR și S.O.S. România, formațiuni care au împreună 105 parlamentari.

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