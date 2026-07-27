Prima pagină » Politic » Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță: ROMATSA va face recurs după suspendarea licenței. Există un plan de rezervă pentru dirijarea traficului aerian

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță: ROMATSA va face recurs după suspendarea licenței. Există un plan de rezervă pentru dirijarea traficului aerian

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat luni seară, la B1 TV, că decizia Curții de Apel privind suspendarea licenței ROMATSA nu este definitivă, iar regia va formula recurs.
Sorin Grindeanu: „Am mesaje de la Ilie Bolojan cu 10-11 propuneri”. Liderul PSD spune că va face „o nouă sesiune extraordinară, nu pentru orgoliul lui Bolojan”
Sorin Grindeanu: „Am mesaje de la Ilie Bolojan cu 10-11 propuneri”. Liderul PSD spune că va face „o nouă sesiune extraordinară, nu pentru orgoliul lui Bolojan”
România ar putea avea guvern depline cu puteri după 15 august. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu
România ar putea avea guvern depline cu puteri după 15 august. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu
Radu Miruță, după reacția Rusiei în cazul dronelor: Pe dronă scrie „Made in Russia”. Nu există niciun argument în apărarea Federației Ruse
Radu Miruță, după reacția Rusiei în cazul dronelor: Pe dronă scrie „Made in Russia”. Nu există niciun argument în apărarea Federației Ruse
Kelemen Hunor: „Nu are cum să plece Ilie Bolojan de la Guvern acum”. Ce declară liderul UDMR despre un guvern minoritar PSD
Kelemen Hunor: „Nu are cum să plece Ilie Bolojan de la Guvern acum”. Ce declară liderul UDMR despre un guvern minoritar PSD
Radu Miruță: România a doborât trei drone rusești în trei zile. Ministrul explică de ce nu decolează mereu F-16 și răspunde despre costurile interceptărilor
Radu Miruță: România a doborât trei drone rusești în trei zile. Ministrul explică de ce nu decolează mereu F-16 și răspunde despre costurile interceptărilor
Andrei Rachieru
27 iul. 2026, 22:31, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oficialul a precizat că autoritățile pregătesc și un plan de rezervă prin care Ministerul Apărării ar putea prelua responsabilitatea dirijării traficului aerian, dacă situația o va impune.

Radu Miruță a explicat că ROMATSA încasează taxe pentru serviciile de navigație aeriană în funcție de masa aeronavelor și distanța parcursă de acestea în spațiul aerian al României, venituri care sunt esențiale pentru funcționarea regiei.

„Este o decizie a primei instanțe, care nu este definitivă. ROMATSA a anunțat deja că va face recurs și își va apăra poziția în fața instanței superioare”, a declarat ministrul interimar al Transporturilor.

Acesta a precizat că există un scenariu de rezervă în cazul în care suspendarea licenței ar deveni definitivă, deși apreciază că acest lucru este puțin probabil.

„Există un plan de transfer al responsabilității către Ministerul Apărării pentru dirijarea traficului în spațiul aerian național, dacă se va ajunge în acest punct. Îl apreciez puțin probabil, însă trebuie să avem o variantă de backup”, a afirmat Miruță.

Ministrul a adăugat că autoritățile așteaptă motivarea instanței pentru a analiza în detaliu decizia și pașii următori.

În același timp, Miruță a vorbit și despre o altă problemă care afectează ROMATSA, respectiv blocarea unor fonduri provenite prin Eurocontrol.

Potrivit acestuia, taxele pentru serviciile de navigație aeriană sunt colectate de Eurocontrol și apoi distribuite statelor membre, în funcție de traficul aerian gestionat. În cazul României, o parte din aceste sume sunt blocate în contextul executării unei creanțe pe care compania Pfizer o are asupra statului român.

„Cei de la Pfizer, prin executor, au identificat fondurile care vin prin Eurocontrol către ROMATSA și au solicitat oprirea transferului acestora pentru acoperirea datoriei. În cazul acesta, ROMATSA este o victimă colaterală. Nu are de-a face cu situația privind Pfizer”, a explicat ministrul interimar al Transporturilor.

Miruță a subliniat că rolul ROMATSA este unul esențial pentru gestionarea traficului aerian din România și și-a exprimat încrederea că situația juridică a regiei va fi clarificată în instanță.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
Miruță, mesaj DUR la adresa lui PUTIN: „Dau de pământ cu drona ta”
Gandul
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Cancan
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
Libertatea
Această femeie s-a ales cu o boală nemiloasă, după ce a stat în casă în timpul pandemiei! Pericolul ascuns la care s-a expus în propria locuință
CSID
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia