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După România, și Polonia se confruntă cu blocarea fondurilor pentru controlul aerian în litigiul privind vaccinurile anti-COVID

Organizația care gestionează traficul aerian din Polonia avertizează că ar putea pierde peste 80% din veniturile sale, după ce fondurile provenite din taxele achitate de companiile aeriene au fost blocate în urma unei decizii a unei instanțe din Belgia.
După România, și Polonia se confruntă cu blocarea fondurilor pentru controlul aerian în litigiul privind vaccinurile anti-COVID
Sursa foto: Mediafax Foto/Andreea Alexandru
Oana Antipa
10 iul. 2026, 18:00, Știri externe
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Situația este similară celei cu care se confruntă și ROMATSA, în contextul litigiului dintre Pfizer și statele care au refuzat să preia integral vaccinurile anti-COVID comandate în timpul pandemiei.

Taxele achitate de companiile aeriene au fost blocate

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană (PANSA) a anunțat că a fost informată de Eurocontrol, organizația europeană care gestionează taxele de rută percepute companiilor aeriene, că sumele care îi revin au fost indisponibilizate.

Potrivit instituției, taxele de navigație reprezintă peste 80% din veniturile sale, iar măsura ar putea afecta semnificativ situația financiară a agenției, relatează Reuters.

PANSA susține că pregătește o contestație oficială, argumentând că litigiul nu are nicio legătură cu activitatea instituției, și afirmă că ia măsuri pentru a asigura resursele financiare necesare desfășurării neîntrerupte a serviciilor de control al traficului aerian.

Litigiul pornește de la contractele pentru vaccinurile anti-COVID

Blocarea fondurilor este consecința unei hotărâri pronunțate în luna aprilie de o instanță belgiană într-un litigiu inițiat de compania farmaceutică Pfizer împotriva Poloniei.

Instanța a decis că Polonia și România trebuie să preia vaccinuri anti-COVID produse de Pfizer și BioNTech în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, dintre care aproximativ 1,3 miliarde de euro revin Poloniei, în baza contractelor semnate în perioada pandemiei.

În 2022, autoritățile de la Varșovia au refuzat să execute contractul, invocând diminuarea pandemiei, izbucnirea războiului din Ucraina și suspiciuni privind un posibil abuz de poziție dominantă din partea companiei Pfizer.

Potrivit PANSA, ordinul transmis către Eurocontrol obligă organizația europeană să rețină toate sumele colectate din taxele de rută până când creanța solicitată de Pfizer va fi achitată sau litigiul va fi soluționat.

Situație similară cu cea a ROMATSA

Anunțul vine la puțin timp după ce ROMATSA a confirmat că Eurocontrol a instituit un sechestru asigurător asupra conturilor sale, vizând suma de 3,4 miliarde de lei și cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

Guvernul României a precizat că măsura va fi contestată în Belgia și a transmis că activitatea ROMATSA nu va fi afectată.

Și autoritățile poloneze încearcă să limiteze efectele deciziei. Premierul Donald Tusk a declarat că executivul nu va lăsa agenția de control aerian fără sprijin financiar, însă a recunoscut că situația este „destul de urâtă”. „Lupta noastră juridică este în desfășurare, dar amenințarea este evidentă”, a afirmat premierul polonez.

La rândul său, Pfizer a transmis că hotărârea instanței belgiene reflectă importanța respectării obligațiilor contractuale care au stat la baza răspunsului european la pandemia de COVID-19 și că va continua demersurile legale pentru punerea în executare a deciziei.

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