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Trump anunță că armistițiul SUA-Iran s-a încheiat. Washingtonul a acceptat solicitarea Teheranului de continuare a negocierilor

Președintele american Donald Trump a afirmat, vineri, că armistițiul dintre SUA și Iran a luat sfârșit, însă a punctat că Washingtonul a acceptat solicitarea formulată de Teheran pentru continuarea negocierilor.
Trump anunță că armistițiul SUA-Iran s-a încheiat. Washingtonul a acceptat solicitarea Teheranului de continuare a negocierilor
Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 iul. 2026, 18:58, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, într-o postare pe Truth Social, că armistițiul dintre SUA și Iran a luat sfârșit. Cu toate acestea, el a punctat faptul că Teheranul a solicitat continuarea negocierilor în vederea încetării ostilităților.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe Truth Social.

Comentariile lui Trump vin după ce trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în decursul acestei săptămâni, determinând SUA să lovească obiective iraniene, iar Iranul să răspundă joi cu atacuri asupra instalațiilor militare americane din statele vecine din Golf, scrie POLITICO.

SUA și Iran au ajuns, în luna iunie, la un acord provizoriu pentru a pune capăt războiului izbucnit la sfârșitul lunii februarie, care a afectat grav aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

O sursa a declarat pentru Reuters că negociatorii din Qatar s-au întâlnit vineri cu oficiali iranieni pentru a încerca să reducă tensiunile după schimbul de focuri și pentru a discuta despre navigația prin Strâmtoarea Ormuz.

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