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Israelul a avertizat SUA despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Trump

Israelul a avertizat Administrația SUA în legătură cu un presupus complot iranian pentru asasinarea președintelui Donald Trump, au relatat joi CNN și Wall Street Journal.
Israelul a avertizat SUA despre un presupus plan al Iranului de a-l asasina pe Trump
Iulian Moşneagu
10 iul. 2026, 07:59, Știri externe
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Israelul a transmis Statelor Unite informații potrivit cărora Iranul ar fi elaborat recent un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Informația apare într-un moment de tensiune ridicată între Washington și Teheran, în timp ce acordul de încetare a focului dintre cele două părți este tot mai fragil.

Potrivit surselor citate, avertismentul a fost transmis în această săptămână și viza un complot concret. Autoritățile americane primiseră și în ultimele săptămâni mai multe informații despre posibile planuri de asasinare a lui Trump, însă raportul israelian era unul nou.

Washingtonul a avertizat în repetate rânduri că Iranul ar putea încerca să îl ucidă pe Trump, ca represalii pentru atacul cu dronă din 2020, ordonat de acesta, în urma căruia a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani.

Casa Albă nu a comentat direct raportul israelian, relatat prima dată de Wall Street Journal, dar a făcut trimitere la declarațiile recente ale lui Trump despre amenințările venite din partea Iranului.

„Vor să îl elimine pe liderul SUA, pe mine”, le-a spus Trump reporterilor.

„Sunt primul pe lista Iranului de persoane vizate pentru eliminare”, a declarat liderul de la Casa Albă, fără să ofere alte detalii.

Unii oficiali americani au sugerat că raportul Israelului ar putea fi și o încercare de a influența deciziile lui Trump, în timp ce acesta analizează dacă să intensifice acțiunile militare americane împotriva Iranului, conform CNN.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în ultima perioadă o poziție mai dură față de Teheran și și-a exprimat îndoieli față de eforturile diplomatice ale Washingtonului.

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